Nghệ An: Hai thiếu nữ đột ngột mất tích

Ngày 14/9, Công an xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát thông báo truy tìm người mất tích đến Công an huyện Quỳnh Lưu và công an các xã, thị trấn trên địa bàn để tìm kiếm em Hồ Thị T.M. (SN 2010, trú xã Quỳnh Thọ), học sinh lớp 7 của một trường cấp 2 trên địa bàn.

Hồ Thị T.M. được xác định mất tích từ 3 ngày trước.

Công an xã Quỳnh Thọ đã phát thông báo truy tìm người mất tích (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo chị Hoàng Thị H. - mẹ cháu M., trước đó vào chiều 12/9, M. được nghỉ học nên chở em đến trường. Sau đó gia đình không thấy M. trở về.

Trước khi mất tích, nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường, không mang theo đồ dùng cá nhân.

Đến tối cùng ngày, người thân không thấy con về nên tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Lo sợ xảy ra điều không hay, gia đình đã trình báo sự việc lên công an để nhờ giúp đỡ. Gia đình cũng đã hỏi nhiều bạn bè nhưng không ai hay biết tung tích của M.

"Kiểm tra facebook thì thấy toàn bạn bè ở ngoài miền Bắc. Ở nhà đây ít bạn bè lắm mà không ai biết tung tích gì của cháu cả. Mấy ngày nay gia đình lo lắm, nhưng không biết sao cả. Giờ chỉ mong chờ công an tìm kiếm giúp gia đình", chị H. chia sẻ.

Thông tin ban đầu, cùng bỏ đi với M. có Trần Thị X. (SN 2009, trú xã Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An). M. và X. là chị em họ, chơi rất thân với nhau.

Hiện cả 2 gia đình đang tích cực phối hợp với công an địa phương tìm kiếm 2 thiếu nữ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí