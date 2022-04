Nghệ An: Hai sự kiện du lịch lớn khai trương trong cùng một đêm

Phố biển Cửa Lò, điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Ảnh: Xuân Nhường

Phố đi bộ TP Vinh được triển khai xây dựng từ năm 2020, gồm phố Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách), phố Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tuyến từ đường sân bay về đảo giao thông Hải quan.

Phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh sẽ khai trương vào tối 8.4 dài khoảng 1,5km, trong đó gồm 3 đoạn đường Hồ Tùng Mậu (từ Cầu Nại đến điểm đầu đường Nguyễn Trung Ngạn) dài 430m; đoạn Nguyễn Văn Cừ (điểm đầu giao với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao đường Lê Hồng Phong) dài 500m.

Phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh sẽ khai trương vào đêm 8.4. Ảnh: QĐ

Còn lại là đoạn đường Nguyễn Trung Ngạn (từ đầu ngõ số 2 đến điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ) và đoạn Nguyễn Tài (điểm giao đường Hồ Tùng Mậu đến điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ).

Theo kế hoạch, từ 19h đến 23h30 mỗi tối các ngày thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, khu vực phố đi bộ gần quảng trường Hồ Chí Minh sẽ cấm các phương tiện ôtô, xe máy đi vào để tổ chức hoạt động.

TP Vinh hi vọng với sự kiện này sẽ tạo điểm nhấn, không gian thu hút du khách và tạo điều kiện cho người dân có trải nghiệm mới.

Cùng trong tối 8.4, tại Quảng trường Bình Minh thị xã Cửa Lò sẽ khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2022. Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Cửa Lò tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng" là điểm nhấn của lễ khai mạc. Đây là chương trình mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ hòa quyện màu sắc hiện đại, với sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng Bùi Lê Mận, Hải Yến, Đăng Thuật, Thanh Tài...

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của thị xã biển Cửa Lò.

Sau lễ khai mạc là một chuỗi các sự kiện kéo dài từ ngày 9.4 cho đến ngày 30.4, gồm: Thi đấu cờ người; Chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; Khai mạc giải Võ Karate toàn tỉnh; Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Hội thi đầu bếp giỏi thị xã; Hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP; Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Got Talent...

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Hoàng Văn Phúc, mùa du lịch 2022, phố biển Cửa Lò phấn đấu đón 1.550.000 lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú.

"Với hai sự kiện văn hóa - du lịch lớn, đồng thời được tổ chức bài bản tại 2 đô thị lớn của tỉnh, hi vọng sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp, thu hút du khách đến với Nghệ An nhiều hơn trong mùa du lịch năm nay" - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

