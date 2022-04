Nghệ An: Giáo viên mầm non "bỗng dưng" bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu

Ngày 17.4, bà Hoàng Thị Lan, trú tại huyện Tương Dương (Nghệ An) gửi đơn đến phóng viên báo Lao Động phản ánh sự việc éo le, bức xúc của bản thân.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Hoàng Thị Lan nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Bà Lan có tổng thời gian đóng BHXH từ tháng 9.1996 đến tháng 8.2021 là 25 năm, trong đó có 17 năm 8 tháng được xác định là thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (13 năm 8 tháng công tác tại vùng có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 và 5 năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn).

Bà Hoàng Thị Lan được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020, được UBND tỉnh Nghệ An thẩm tra, phê duyệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Công văn số 4311 ngày 28.6.2021.

Sở Nội vụ Nghệ An có thông báo danh sách tinh giản biên chế huyện Tương Dương tại Thông báo số 1356 ngày 2.7.2021; UBND huyện Tương Dương đã ban hành Quyết định số 490 ngày 19.7.2021 về việc giải quyết nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế đối với bà Hoàng Thị Lan.

Sau khi có quyết định của huyện, bà Lan về nghỉ hưu với mức lương 5,4 triệu đồng/tháng. Mức lương nói trên tuy thấp nhưng bà Lan phải chấp nhận vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, phải nghỉ trước để lo trả nợ.

Tuy nhiên, đến ngày 7.1.2022, BHXH huyện Tương Dương bất ngờ ban hành Quyết định số 08 hủy Quyết định hưởng chế độ hưu trí của bà Hoàng Thị Lan và thu hồi toàn bộ số tiền lương hưu của bà đã nhận 6 tháng vừa qua, với lý do bà Lan chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Căn cứ để BHXH Tương Dương ban hành quyết định nói trên là Công văn số 4192/BHXH-CSXH ngày 17.12.2021 của BHXH Việt Nam. Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 3582, trường hợp bà Hoàng Thị Lan chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế từ ngày 1.9.2021 theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 143/2020 và Điểm b, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 135/2020 ngày 18.11.2020.

Được Nhà nước cho nghỉ hưu, mới được 6 tháng lại bị cắt lương hưu, thu hồi toàn bộ số tiền đã nhận, bà Hoàng Thị Lan lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn.

“Tôi giờ nghỉ hưu cũng không xong, quay lại làm việc cũng không được, tất cả văn bản, quyết định đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, vậy ai phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt thòi của tôi?” – bà Lan bức xúc.

Được biết, sau khi bị cắt lương hưu, do hoàn cảnh quá khó khăn, thu nhập không có, bà phải đi vào miền Nam làm công nhân may với tiền công 200 nghìn/ngày. Tại đây bà Lan không được đóng BHXH vì sổ đã chốt ở Nghệ An.

"Nếu không cho tôi nghỉ hưu thì bố trí lại cho tôi đi làm, chứ không lẽ để tôi trắng tay sau bao nhiêu năm công tác?", bà Lan nói.

Trước khó khăn, vướng mắc nói trên, ngày 29.12.2021, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 3015 gửi Bộ Nội vụ, báo cáo về trường hợp của bà Hoàng Thị Lan, đề nghị chỉ đạo tháo gỡ. Tuy nhiên, cho đến chiều 17.4, đại diện Sở Nội vụ Nghệ An cho biết vẫn chưa có văn bản trả lời của Bộ Nội vụ, và bà Hoàng Thị Lan còn không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động