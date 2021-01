Nghệ An: Giám đốc Sở Nông nghiệp nói về sai phạm tại các BQL RPH

Ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An trả lời phỏng vấn CTV Báo Thanh tra vào sáng 22/1. Ảnh: Xuân Thống

Hàng loạt sai phạm tại các BQL RPH

Nghệ An có 11 BQL RPH, chỉ tính từ năm 2016 đến năm 2019 đã xảy ra 10 vụ phá rừng trái phép; 10 đơn vị để xảy ra các sai phạm về quản lý tài chính. Cơ quan điều tra các cấp đã tiến hành khởi tố một số vụ án xử lý theo quy định của pháp luật. Điển hình, sai phạm tại các BQL RPH thuộc các huyện: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp... đã được cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, điều tra phát hiện.

Cụ thể, năm 2019, Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Quỳnh Lưu đã kết luận làm rõ những sai phạm, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Vinh (SN 1968), nguyên Trưởng BQL RPH Quỳnh Lưu (nay là BQL RPH Bắc Nghệ An) và bà Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1982), kế toán về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Mở rộng vụ án, khởi tố thêm 2 bị can với vai trò đồng phạm, gồm Ngũ Thị Mai (SN 1982) và Cao Thị Vân (SN 1981) nguyên là thủ quỹ tại BQL RPH Quỳnh Lưu.

Tháng 6/2019, Phòng PC03 Công an Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” khi công tác tại BQL RPH Yên Thành, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các ông Phan Tiến Sỹ (SN 1958), nguyên Trưởng BQL RPH Yên Thành; Nguyễn Thọ Huy (SN 1976), Phó BQL RPH Yên Thành và Nguyễn Văn Thanh (SN 1961), Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư thuộc BQL RPH Yên Thành.

Mở rộng vụ án đã khởi tố thêm 5 bị can gồm: Nguyễn Thọ Vinh - nguyên Kế toán trưởng; Ngô Sỹ Lợi - Phó phòng Kỹ thuật, Hồ Đình Lai - Trưởng trạm Quản lí bảo vệ rừng số 4, Phan Thị Vịnh - kế toán viên và Nguyễn Thị Trâm - thủ quỹ.

Sẽ xử lý nghiêm theo quy định

Theo đại diện của Công an tỉnh Nghệ An, vi phạm tại các BQL RPH có trách nhiệm rất lớn của các cơ quan quản lý Nhà nước, ngành phụ trách; các cơ quan tranh tra, kiểm tra… Bởi trong số hơn 10 vụ việc khởi tố chỉ có 1 vụ do cơ quan thanh tra chuyển sang, còn lại là xuất phát từ thông tin của nhân dân và các cơ quan báo chí xác minh, phản ánh.

Thừa nhận trách nhiệm của ngành và trực tiếp là các BQL RPH, tại diễn đàn giải trình cho cử tri tại các kỳ họp, ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng: Công tác bảo vệ rừng đang gặp rất nhiều khó khăn. Toàn tỉnh còn thiếu gần 300 biên chế; chế độ lương thấp, nguồn thu của các đơn vị không đủ để trang trải cho các hợp đồng bảo vệ rừng. Bên cạnh đó là sự yếu kém trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp diễn ra trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng người dân tranh chấp, lấn chiếm, khai thác rừng trái phép.

Trước vụ việc 2 lãnh đạo BQL RPH Quỳ Hợp bị CQĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc vào hôm qua, sáng nay 22/1, ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết, đã nắm được sự việc từ cơ quan chức năng và báo chí.

Ông Đệ cho biết thêm: “Do một số anh em chưa hiểu rõ luật pháp quy định, rồi khó khăn, lương thấp, trong khi quản lý địa bàn trên phạm vi rộng, trình độ lại có hạn. Với các sai phạm xảy ra đã được chỉ ra thì sẽ được cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định”.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn: Đối với các BQL RPH phải nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuần tra, xác định các địa bàn trọng tâm trọng điểm; kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý.

