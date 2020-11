Nghệ An: Gần 500 công nhân công ty may không được vào làm việc

Gần 500 công nhân Công ty may Perseption USA không được vào làm việc. Ảnh: Trần Tuyên

Nhận được thông tin phản ánh việc gần 500 công nhân không được vào nơi làm việc, phóng viên báo Lao Động đã có mặt để làm rõ sự việc. Vào thời điểm 10h sáng nay, vẫn có rất đông công nhân đội nắng chờ câu trả lời từ phía công ty.

Chị N.T.O (công nhân công ty) cho biết: “Như thường ngày, 7h10 chúng tôi có mặt tại công ty. Tuy nhiên, khi đến trước cổng công ty chúng tôi lại không được vào làm với lý do thông báo nghỉ làm đã được thông báo từ trước”.

“Vào khoảng 21h30 tối ngày hôm qua, tôi nhận được thông báo nghỉ làm từ Trưởng phòng nhân sự, rất khó để tôi có thể thông báo kịp thời tới toàn bộ công nhân vì lúc này đã quá khuya”, một vị tổ trưởng bức xúc chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Gần 10h sáng vẫn rất đông công nhân xưởng may chờ câu trả lời từ phía công ty. Thực hiện: Trần Tuyên

Nội dung thông báo nghỉ việc được viết như sau: “ Theo quyết định của tổng giám đốc, trong tình hình dịch, công ty đã cố gắng để tạo công việc với mong muốn mọi người cùng nhau nỗ lực vượt qua thời gian khó khăn này. Nhưng phía chuyền may, các tổ trưởng không hợp tác, chia sẻ với công ty. Vì vậy, ngày mai, 17.11.2020, TOÀN BỘ tổ trưởng chuyền may, công nhân may, QC line không cần đến công ty làm việc. Công ty sẽ tiến hành cải tổ toàn bộ, những bộ phận khác vẫn đi làm bình thường”.

Thông báo nghỉ làm được phía công ty gửi lúc đêm khuya. Ảnh: Trần Tuyên

Công ty TNHH may thời trang Perseption USA có nhiều phân xưởng như may, cắt, ủi… Trong đó, bộ phận may có 15 line, mỗi line có từ 21 – 23 công nhân.

Ông Phan Văn Sâm - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghi Lộc cho biết tại Công ty TNHH may thời trang Perseption USA có xảy ra một số vấn đề trong quan hệ lao động, như chế độ chính sách chưa rõ ràng, chế độ tăng ca chưa có văn bản giao kết cụ thể...

"Sáng nay, phía Công ty đang họp bàn hướng giải quyết thì công nhân đến, yêu cầu được giải thích rõ ràng" - ông Sâm nói.

LĐLĐ huyện Nghi Lộc đã tổ chức làm việc, đề nghị Công ty có hướng xử lý cụ thể để bảo đảm ổn định sản xuất.