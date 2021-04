Nghệ An dừng tất cả các sự kiện lễ hội, văn hoá – du lịch để phòng chống dịch COVID- 19

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh chủ trì. Cùng dự, có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tính đến 18h00 ngày 26/4/2021, tỉnh Nghệ An đã cách ly và theo dõi sức khỏe cho hơn 76 nghìn trường hợp, đang quản lý và cách ly 588 trường hợp, đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 44 nghìn người. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn Nghệ An năm 2021. Tính đến 18h00 ngày 25/4/2021 toàn tỉnh đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 6.363 trường hợp.

Lãnh đạo Sở y tế phát biểu tại cuộc họp.

Trong các ngày 14/ 4 và 17/4 Nghệ An đã đón 472 công dân nhập cảnh từ các quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc, hiện đang thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định. Mặc dù có địa bàn rộng, tuyến biên giới dài, tiếp nhận thêm nhiều công dân về nước…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, nhờ chủ động các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm túc chặt chẽ, có thể nói đến thời điểm này tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở nội dung báo cáo và ý kiến của thành viên ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch covid – 19 Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo và các lực lượng, đã có sự phối hợp tốt đưa lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên trong bối dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với VNam, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Do đó không thể chủ quan lơ là, phải thực hiện nghiêm túc 2 công điện 540 và 541 ngày 23 tháng 4 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam .

Tỉnh Nghệ An quyết định dừng tất cả các sự kiện lễ hội, văn hoá – du lịch của tỉnh và các địa phương, những sự kiện tập trung đông người dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đối với ngành y tế tiếp tục thực hiện công tác tiêm phòng Vacxin, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó với các tình huống không may xảy ra. Tăng cường công tác truyền thông khuyến cáo người dân và du khách phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ y tế. Đối với các công dân trở về nước trên các chuyến bay giải cứu bắt buộc phải thực đúng quy trình về thời gian cách ly, với các chuyến bay giải cứu tiếp theo sẽ thực hiện theo tình hình thực tế của tỉnh. Các ngành Công an, Quân sự, Biên phòng cần tiếp tục tăng cường tốt công tác kiểm soát biên giới, nội địa, đặc biệt là ngăn chặn phát hiện xử lý nghhiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo ban chỉ đạo để có phương án xử lý, không để các tình huống bị động bất ngờ xảy ra. Kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng cũng đảm bảo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu trong năm 2021.

Tác giả: Trần Lịch – Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An