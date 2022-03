Nghệ An: Dự án ven sông Lam có thi công trên đất bãi sông?

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam tọa lạc phía trong đê Tả Lam (cũ). Ảnh: Quang Đại

Ngày 4.3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An - cho biết, hiện đang xem xét các vấn đề liên dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam tại phường Bến Thủy, TP.Vinh để tham mưu tháo gỡ vướng mắc cho dự án này.

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vừa triển khai thi công đã bị đình chỉ. Ảnh: QĐ

Như Lao Động đã thông tin, dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinh Hưng làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng.

Đê Tả Lam (cũ) vẫn thuộc quyền quản lý, bảo vệ của tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ

Tuy nhiên, khi dự án vừa triển khai thi công theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được một thời gian, vào ngày 25.11.2021 và ngày 1.12.2021 bị cơ quan quản lý đê điều địa phương lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết nguyên nhân dự án bị đình chỉ là do Tổng cục Phòng chống thiên tai có văn bản khẳng định khu vực thi công dự án là bãi sông.

“Theo quy định, dự án thuộc khu vực bãi sông chỉ được triển khai sau khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ” – ông Nguyễn Trường Thành nói.

Bản vẽ mặt bằng hiện trạng và phạm vi ranh giới bảo vệ đê điều, thể hiện khu vực thi công dự án nằm giữa đê Tả Lam cũ và đê Tả Lam mới. Ảnh: QĐ

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, khu vực thi công dự án có một vị trí đặc thù, là nằm phía ngoài đê Tả Lam mới, nhưng lại nằm phía trong đê Tả Lam cũ.

“Đê Tả Lam cũ vẫn giữ nguyên, vẫn thuộc quyền quản lý, bảo vệ của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An” – ông Trần Quốc Toản – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An khẳng định.

Vì đặc điểm nói trên, tại văn bản số 2804 ngày 3.8.2021, Sở NNPTNT Nghệ An khẳng định: "Khu vực đề xuất xây dựng dự án nằm phía ngoài tuyến đê Tả Lam hiện tại và nằm phía trong tuyến đê Tả Lam cũ, không ngập nước trong mùa lũ, không phải là bãi sông theo quy định của Luật Đê điều nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26 của Luật Đê điều. Ngoài ra, việc xây dựng dự án sẽ không ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ sông Lam".

Văn bản nói trên do Chi cục Thủy lợi tham mưu và được Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An Nguyễn Văn Đệ ký, gửi UBND tỉnh Nghệ An trước thời điểm cấp Giấy phép xây dựng.

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, lý do Tổng cục Phòng chống thiên tai có văn bản khẳng định khu vực thi công dự án là bãi sông là căn cứ vào vị trí đê Tả Lam mới, chưa xem xét địa hình thực tế dự án là nằm phía trong đê Tả Lam cũ.

Do đó, Chi cục Thủy lợi Nghệ An đang nghiên cứu tham mưu phương án mời đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai vào làm việc, thị sát hiện trường để có hướng tháo gỡ vướng mắc cho dự án.

