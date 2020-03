Nghệ An: Đình chỉ quyết định xử phạt 25 triệu quầy thuốc bán khẩu trang y tế

Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ

Ngày 30.3, tin từ Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, lãnh đạo cơ quan vừa ban hành Quyết định số 305, có nội dung đình chỉ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Mỹ - chủ cơ sở kinh doanh tân dược Hoàn Mỹ - xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn - kể từ ngày 26.3.

Cục Quản lý thị trường Nghệ An đình chỉ xử phạt hành chính đối với chị Trương Thị Mỹ. Ảnh: PV

Lý do, sau khi ban hành quyết định xử phạt, bà Mỹ đã có khiếu nại, nay cần phải đình chỉ thi hành đến khi có quyết định hủy bỏ.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 11.3, Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp Công an Nghệ An kiểm tra, phát hiện nhà thuốc Hoàn Mỹ (xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An) bán khẩu trang y tế với giá 380 nghìn/hộp. Theo hồ sơ vụ việc, tại thời điểm này, chủ nhà thuốc mới bán được 2 hộp.

Chủ nhà thuốc là chị Trương Thị Mỹ trình bày do mua qua mạng xã hội giá 330 nghìn/hộp, nên không có hóa đơn. Tuy nhiên cơ quan chức năng không chấp nhận mức giá 330 nghìn/hộp như chị nói, mà căn cứ giá bán khẩu trang trước khi có dịch là 60 nghìn/hộp, kết luận nhà thuốc này đã vi phạm quy định "lợi dụng thiên tai dịch bệnh (dịch COVID-19) để định giá hàng hóa bất hợp lý", xử phạt 25 triệu, buộc nộp ngân sách số tiền thu được do định giá bất hợp lý là 640 nghìn.

Trao đổi với phóng viên, cán bộ quản lý thị trường Nghệ An không đưa ra được văn bản pháp quy giải thích và hướng dẫn thực hiện quy định “định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý” tại Điều 17 - Nghị định 109/2013, cũng như không nắm được mặt bằng giá cả khẩu trang y tế tại thời điểm xử phạt hành chính đối với chị Trương Thị Mỹ.

