Nghệ An: Điều chỉnh ôn tập song song với chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh làm bài thi thử môn Địa lý tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trước thời điểm nghỉ hè.

Mục đích đảm bảo kiến thức cho học sinh đồng thời phòng chống dịch Covid.

Điều chỉnh kế hoạch khảo sát chất lượng HS lớp 12

Theo kế hoạch, từ ngày 11/6, học sinh lớp 12 tỉnh Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2). Kỳ thi do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức, ra đề chung để khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 toàn tỉnh. Đây là điểm mới so với những năm trước, việc tổ chức thi thử thường do các trường hoặc cụm trường kết hợp ra đề, tổ chức.

Tuy nhiên, hiện việc tổ chức thi khảo sát chất lượng trên đã được điều chỉnh, phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thi thử Tốt nghiệp THPT tại Nghệ An chỉ triển khai bằng hình thức trực tiếp tại 6 huyện miền núi cao.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, 5 địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh là TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc tạm dừng các hoạt động thiết yếu để phòng dịch Covid. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn gửi các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Cụ thể, các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp tổ chức thi theo hình thức trực tiếp. Các địa phương còn lại chuyển sang khảo sát bằng hình thức trực tuyến. Việc tổ chức khảo sát bằng trực tiếp hay trực tuyến, các đơn vị không được thu tiền học sinh.

Theo thầy Nguyễn Hồng Tư – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quế Phong, việc tổ chức thi theo đề chung của sở trước hết tăng tính chính xác, khách quan. Bởi đề thi do đội ngũ giáo viên cốt cán của tỉnh xây dựng, đảm bảo cấu trúc, chất lượng, tính phân loại theo đề tham khảo của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, học sinh được rèn kỹ năng làm bài, tâm lý dự thi. Kết quả từ đợt thi thử này, giúp nhà trường đánh giá năng lực học sinh so với yêu cầu tốt nghiệp THPT để điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Mặt khác, qua đó trường nhìn nhận chất lượng học sinh khu vực miền núi so với cả tỉnh.

Hiện hơn 400 học sinh lớp 12 của trường vẫn đang ôn tập bình thường. Các em chủ yếu là người dân tộc thiểu số, nên chất lượng đầu vào so với các vùng thuận lợi khác thấp hơn. Việc ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh, vì vậy càng cần phải dày công kỹ lưỡng hơn. Ngoài ôn tập theo các môn đăng ký, trường cũng tổ chức lớp nâng cao cho học sinh xét tuyển ĐH và lớp phụ đạo chống trượt cho những em bị hổng kiến thức nền tảng.

Thực hiện nhiệm vụ kép

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn 5 địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh là TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên chuyển công tác ôn thi cho học sinh lớp 12 từ trực tiếp sang trực tuyến.

Nghệ An dừng việc ôn thi tốt nghiệp THPT trực tiếp tại 5 địa bàn giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng chương trình dạy học trực tuyến. Cụ thể, nhà trường xây dựng các CLB theo tổ bộ môn, giao cho giáo viên xây dựng ma trận đề thi và tổ chức ôn tập, thi thử trực tuyến cho học sinh từng lớp, từng khối thi khác nhau.

Thầy Phan Xuân Phàn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Lợi thế của HS nhà trường được làm quen với việc học và thi trực tuyến. Thời gian này, nhà trường tiến hành ôn tập bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống riêng. Đồng thời nhắc nhở học sinh bên cạnh việc ôn tập cần giữ gìn sức khỏe, không đi khỏi nơi cư trú, hạn chế tiếp xúc với người từ địa bàn khác về và thực hiện 5K phòng dịch.

Trường THPT Cửa Lò 1 (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, cơ số thuốc cần thiết trước các kỳ thi.

Kỳ thi năm nay, với hơn 34.000 thí sinh dự thi, Nghệ An sẽ tổ chức 68 điểm thi và hơn 1.400 phòng thi, trong đó có 120 phòng thi dự phòng.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi tại Nghệ An khẳng định, địa phương đã có kinh nghiệm nhiều năm tổ chức kỳ thi chung. Đặc biệt, năm 2020 tỉnh chủ trì thực hiện thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa đảm bảo mục tiêu phòng dịch, đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của phụ huynh, học sinh.

Vừa qua, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cũng được Nghệ An triển khai đảm bảo đúng quy chế, an toàn. Đây cũng là kinh nghiệm để tỉnh tiếp tục tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sắp tới với mục tiêu kép.

Nghệ An cũng đã ban hành Chỉ thị 19 về tăng cường chỉ đạo các kỳ thi, thành lập Ban chỉ đạo và đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khác liên quan. Đặc biệt đã xây dựng phương án, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid-19, đảm bảo an toàn giao thông, kêu gọi và huy động các nguồn lực để giúp đỡ các thí sinh khó khăn, bệnh tật, vùng sâu, vùng xa… tham dự kỳ thi một cách tốt nhất.

Tác giả: Hồ Lài