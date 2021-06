Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trà ở Nghệ An

Vụ hoả hoạn xảy ra rạng sáng 15/6 tại phòng trà Fill số 146, đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An làm 6 người tử vong. Trong đó có 4 người trong gia đình, gồm 2 vợ chồng (người vợ đang mang thai) và 2 người con; cùng 2 mẹ con khác là người thuê trọ.

Chủ phòng trà là anh Nguyễn Trọng H. Anh H. quê ở xóm 2, xã Thanh Liêm, huyện Thanh Chương. Anh thuê lại mặt bằng nhà của ông Võ Trọng Đại (trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) để kinh doanh phòng trà.

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 2 mẹ con trong gia đình khác là người quen của chủ nhà ở phường Cửa Nam đến thuê ở tạm để sửa chữa nhà ở tại tầng 3. Lực lượng chức năng phát hiện 2 mẹ con tử vong ở trong nhà tắm.

Vợ chồng anh H. được biết đến là người có nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn thành phố. Anh chị sống hòa đồng, được hàng xóm, bạn bè quý mến.

Vụ cháy làm 6 người tử vong.

Thông tin từ cơ quan công an, căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch COVID-19), 1 phòng nghỉ của nhân viên và 1 ga ra ô tô; tầng 2 để trống; tầng 3 gồm 1 phòng ngủ cho thuê. Điểm xuất phát cháy bước đầu xác định tại phòng trà tầng 1.

Sáng 15/6, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Đồ đạc bị thiêu rụi.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Danh tính các nạn nhân ban đầu được xác định:

Anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983)

Chị Nguyễn Thị H. (SN 1984) đang mang thai

Cháu Nguyễn Đan N. (con gái nạn nhân)

Cháu Nguyễn Hoàng P. (con trai nạn nhân)

Chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1977)

Cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009) – con chị Phương

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong