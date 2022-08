Nghệ An: “Cuộc cách mạng” trả lại cảnh quan biển Cửa Lò

Chính vì vậy, việc trả lại không gian bờ biển ở khu vực bãi tắm là ưu tiên số 1 của thị xã (TX) Cửa Lò hiện nay.

Không gian biển bị chiếm dụng

Hiện, trên bờ biển phía đông đường Bình Minh có đến trên 210 ki ốt, nhà nghỉ dưỡng của các cá nhân và tổ chức được xây dựng nhiều năm. Phần lớn các công trình được xây dựng dàn trải làm che chắn tầm nhìn từ đường Bình Minh ra biển. Cơ cấu giao thông ở đây chưa đồng bộ, tính thẩm mỹ chưa cao, xây dựng và phân bố chưa hợp lý.

TX Cửa Lò nổi tiếng cả nước bởi có bãi tắm đẹp, vậy nhưng cảnh quan biển vẫn còn chưa đảm bảo tính thẩm mỹ, vệ sinh môi trường chưa tốt. Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí còn hạn chế, khách du lịch đến với Cửa Lò được đảm bảo về ăn, nghỉ nhưng chưa có không gian vui chơi giải trí, không gian thư giãn và khám phá, do đó chưa thu hút được khách du lịch lưu trú dài ngày.

Chị Phạm Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đi du lịch biển đã nhiều nơi nhưng hiếm thấy ở đây không gian bờ biển rối rắm như khu vực phía đông đường Bình Minh. Quán hàng san sát, bờ biển bị che khuất nếu đứng trên nhà cao tầng cũng khó nhìn thấy. Lối đi ra biển phải luồn lách qua những nhà hàng làm trên bờ biển. Nhìn chung không gian biển bị chiếm lĩnh bởi không gian kinh doanh”.

Nhiều công trình xây dựng để kinh doanh trên bờ biển Cửa Lò sẽ phải tháo dỡ

Hiện nay, toàn bộ các ki ốt phía đông đường Bình Minh do thị xã này quản lý đã hết hạn hợp đồng thuê vị trí từ năm 2020. Trong các năm 2021 và 2022, chính quyền thị xã đã cho các hộ dân gia hạn thêm từng năm một để kinh doanh và yêu cầu khi hết hạn hợp đồng thì các hộ kinh doanh phải tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho thị xã.

Từ năm 2020 đến nay, UBND thị xã đã giao UBND các phường tuyên truyền, thông báo về chủ trương hết hạn kinh doanh và thu hồi các ki ốt, lập quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng Khu lâm viên phía đông đường Bình Minh để các hộ kinh doanh chủ động về phương án kinh doanh của mình hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thuý, Chủ nhà hàng Thuý Hiếu ở phường Nghi Thu, TX. Cửa Lò cho biết, gia đình bà đã nắm được thông tin trả lại mặt bằng cho kinh doanh cho chính quyền nên đã chủ động tìm kiếm vị trí kinh doanh khác phù hợp để tiếp tục kinh doanh. Bà chỉ mong sao việc giải phóng mặt bằng phải triển khai đồng loạt, công bằng, không thiên vị cá nhân hay tổ chức tránh tình trạng cố bám trụ lại để tiếp tục kinh doanh mất mỹ quan bờ biển.

Thời cơ “vàng” lập lại không gian bờ biển

Được biết, theo quy hoạch phân khu các phường của TX. Cửa Lò đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt thì khu vực phía đông đường Bình Minh sẽ làm lâm viên cây xanh kết hợp dịch vụ thương mại. Còn đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Lâm viên phía đông đường Bình Minh do TX. Cửa Lò lập để trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt cũng sẽ khai thác lợi thế của địa hình, cảnh quan, hạn chế những ảnh hưởng bất lợi của điều kiện tự nhiên để xác lập không gian, bố cục công trình.

Không gian khu quy hoạch sẽ sắp xếp các khu vực dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển lâu dài bền vững, đồng bộ, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, các lối giao thông kết nối từ đường Bình Minh ra biển đảm bảo không gian mở không bị che chắn, thuận lợi cho người dân và du khách trong việc tiếp cận không gian biển.

Ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò cho biết, dự kiến từ 30/9/2022 đến ngày 30/10/2022 sẽ tổ chức giải tỏa các ki ốt kinh doanh của các hộ. Đối với công trình của các đơn vị tổ chức như: Nhà nghỉ dưỡng 382, VNPT Cửa Lò, Công ty CP Giống nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An…, do liên quan đến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí đất cho các tổ chức di dời… nên UBND thị xã làm việc với các đơn vị để thống nhất về lộ trình, thời gian giải tỏa.

“Song song với việc lên kế hoạch giải tỏa, TX. Cửa Lò đã rà soát các lô đất khu vực phía tây đường Bình Minh, là nơi có khoảng 400 lô đất của các hộ nhưng chưa sử dụng, có vị trí thuận lợi kinh doanh ăn uống để khâu nối cho các hộ dân có nhu cầu thuê đất kinh doanh sau khi đã giải toả.

Không gian biển của thị xã Cửa Lò bị thu hẹp bởi hàng loạt nhà hàng xây trên bờ

Đồng thời, UBND thị xã khảo sát lập phương án chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng, bãi đậu xe, hệ thống thoát nước các tuyến đường phía tây để các hộ có điều kiện thuận lợi trong kinh doanh. Ngoài ra, UBND thị xã đang quy hoạch 2 khu ẩm thực phía tây đường Bình Minh với diện tích khoảng 8ha thuộc phường Nghi Thu và Nghi Hoà để xây dựng các khu ẩm thực phục vụ du lịch”- ông Hùng nói.

Việc giải tỏa các ki ốt phía đông đường Bình Minh còn để quy hoạch lại, góp phần tạo điểm nhấn bộ mặt đô thị và hạ tầng du lịch cho thị xã trong sự phát triển chung của Cửa Lò. TX. Cửa Lò xem là một “cuộc cách mạng” để thay đổi diện mạo của đô thị biển. Khi dừng kinh doanh phải dừng đồng loạt và cùng một thời điểm để thực hiện tháo dỡ; lập kế hoạch chi tiết, rõ ràng để tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh di dời dịch vụ vào kinh doanh phía tây. Đồng thời, tiến hành lập các bước thủ tục để triển khai nhanh nhất có thể 2 khu ẩm thực ở Nghi Thu và Nghi Hoà.

Có thể khẳng định, đây là thời điểm “vàng” để thị xã biển Cửa Lò giải toả hơn 210 công trình phía đông đường Bình Minh, tạo sự đột phá nhằm thay đổi Cửa Lò, trả lại cho địa phương này một bờ biển đẹp vốn có.

Tác giả: CAO SƠN

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn