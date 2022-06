Nghệ An: Cụ ông 83 tuổi chia sẻ việc lái ô tô bon bon gây "sốt" trên mạng

Thi bằng ô tô ở tuổi 71

Mới đây cộng đồng mạng chia sẻ một video ghi lại cảnh ông cụ 83 tuổi ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) lái ô tô bon bon trên đường dù lưng đã còng và không được nhanh nhẹn.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Có những lời chúc mừng cụ vạn dặm bình an, nể phục cụ vì sự minh mẫn, tỉnh táo; không ít ý kiến băn khoăn về thao tác khá khó khăn và chậm chạp của cụ khi đóng cửa xe cũng như việc ôm vô lăng sát và bấm còi quá nhiều khi lưu thông trên đường.

PV Dân trí đã trực tiếp tìm gặp cụ Trần Đình Vinh ở thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Theo cụ Vinh, cách đây khoảng hơn một tuần, cụ lái ô tô Vios của mình ra thị trấn Tân Kỳ để mua điện thoại. Trong quá trình cụ lái xe di chuyển thì người dân quay lại video rồi đưa lên mạng xã hội.

"Tôi già rồi không biết mạng xã hội là gì, sau khi nghe các con điện về nói có người đưa video bố lên mạng xã hội làm tôi bất ngờ. Thực sự từ hôm đó đến giờ tâm lý của tôi hơi lo lắng, sợ không được lái ô tô nữa vì mình đã già", cụ Vinh chia sẻ.

Chân dung cụ Trần Đình Vinh, người được biết đến đã 83 tuổi vẫn lái xe bon bon trên đường.

Mặc dù đã 83 tuổi nhưng cụ Vinh đang rất khỏe mạnh và minh mẫn.

Cụ Vinh đi học bằng lái ô tô khi đã bước sang tuổi 71. Thấy cụ quyết tâm học bằng nên mọi người đều lắc đầu vì nghĩ cụ đã già yếu, lái xe nguy hiểm. Năm 2011, cụ Vinh làm hồ sơ học bằng lái ô tô B2 ở TP Vinh và thi đậu ngay lần đầu. Sau đó, cụ mua ô tô để phục cho việc đi lại.

"Hôm thi bằng, tôi là người già tuổi nhất nên được thi đầu tiên. Thi đậu ngay lần đầu tôi vui lắm, các thầy dạy lái xe còn hứa sẽ mời tôi một chuyến du lịch nhưng tôi đã từ chối", cụ Vinh nhớ lại.

Được biết, chiếc xe Vios mà cụ Vinh đang sử dụng là xe thứ hai. Trước đây, cụ từng mua một chiếc xe 4 chỗ để chở khách cũng như phục vụ gia đình nhưng đã bán.

Không có đam mê nào ngoài ô tô

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, năm 1960, cụ Vinh nhập ngũ tham gia kháng chiến, đến năm 1970 trở về quê lấy vợ, làm kinh tế. Hiện 4 người con của cụ đã trưởng thành và lập gia đình riêng.

Cụ chia sẻ, phải biết sức khỏe của mình như thế nào trước khi cầm vô lăng.

Cụ Vinh cho biết có niềm đam mê lái ô tô từ nhỏ. Khi đi làm rừng, thấy xe bốc gỗ cụ cũng xin trèo lên để thử lái, rồi bạn bè ai có xe cụ cũng mày mò… Tuy nhiên, vì điều kiện nên gần đây cụ mới mua được ô tô.

"Tôi thích nghề lái xe từ khi còn nhỏ, đến lúc lớn lên cứ muốn được lái ô tô nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể đáp ứng được. Mỗi lần ra đường thấy ô tô chạy tôi thích lắm nhưng chỉ biết đứng ngắm nhìn. Khi lái xe tôi luôn tuân thủ quy định của pháp luật, không sử dụng chất kích thích, rượu bia… Điều quan trọng nhất đối với tôi đó phải biết sức khỏe của mình như thế nào trước khi cầm vô lăng" - cụ Vinh chia sẻ.

Cụ Vinh có niềm đam mê lái ô tô từ lâu nhưng đến nay mới có điều kiện mua.

Năm nay đã 83 tuổi, lưng đã còng nhưng cụ Vinh vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ vẫn lái ô tô để phục vụ công việc hàng ngày như: Đi chợ, mua thuốc thang cho vợ… Ngoài ra, cụ còn làm kinh tế bằng cách nuôi gà, nuôi ong để tăng thêm thu nhập.

"Mấy ngày nay tôi sợ cơ quan chức năng thu bằng lái, tạm giữ phương tiện. Tôi đã gọi điện cho công an hỏi và được trả lời là không vi phạm pháp luật. Các anh công an chỉ dặn tuổi cao nên hạn chế ra đường, vì dịp này nắng gắt ảnh hưởng đến sức khỏe, lái xe sẽ không được an toàn. Bây giờ tôi đã yên tâm rồi nhưng sẽ hạn chế đi lại", cụ Vinh cho biết.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí