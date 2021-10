Nghệ An: Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu

Trong tỉnh

Chiều 1/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Bác sĩ CKII Phạm Văn Thái giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu (HH-TM) Nghệ An. Tới dự có PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.