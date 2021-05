Nghệ An: Công an vào cuộc vụ làm giả kết quả xét nghiệm dương tính với Covid -19

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) cho biết, thông tin phiếu kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trên mạng xã hội ở Nghệ An là hoàn toàn sai sự thật. Phía trung tâm đã báo Công an Nghệ An vào cuộc xác minh làm rõ.

Phiếu xét nghiệm bị làm giả.

Theo đó, trên mạng xã hội đã lan truyền một phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19, có dấu đỏ và chữ ký của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong đó có một trường hợp dương tính với COVID-19. Thông tin sai sự thật được đưa lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang. Rất nhiều người dân đã chia sẻ phiếu xét nghiệm giả này lên trang cá nhân của mình.

Ông Định cho biết thêm, hiện trên địa bàn mới ghi nhận 4 ca dương tính đã được cách ly sau khi nhập cảnh. Trong 4 người này có một trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện; Ba trường hợp còn lại đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Hiện, Cơ quan Công an đang điều tra nguồn gốc của phiếu xét nghiệm giả để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

