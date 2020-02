Nghệ An: Công an bị 20 thanh niên vây chém giữa đường trong đêm

Ông Lộc bị chém nguy kịch cấp cứu tại bệnh viện

Ngày 3/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Công an xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ xô xát, một công an viên thường trực của xã bị nhóm đối tượng chém trọng thương.

Theo đó, vào khoảng 23h40p (ngày 2/2), ông Nguyễn Tuấn Lộc (SN 1963, trú xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành) nghe tiếng gọi cửa nên ra xem. Thấy ồn ào cách cổng nhà khoảng 70m, nghĩ có con trai trong đó, ông Lộc tiến lại thì bị gần 20 thanh niên vây đánh.

Hậu quả, ông Lộc bị chém ở vùng đầu, gục tại chỗ, một thanh niên khác ở xã Hợp Thành, (huyện Yên Thành) cùng đi với con trai ông Lộc, bị chém ở lưng. Gây án xong, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa tới Bệnh viện HNĐK Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Nhóm thanh niên hát karaoke ở thị trấn Yên Thành và gây gổ với con trai ông Lộc. Sau khi con trai ông Lộc ra về, nhóm gần 20 thanh niên đi theo xuống nhà để tìm thì xảy ra sự việc. Ông Lộc là công an viên thường trực của xã Văn Thành. Công an huyện đã triệu tập 5 đối tượng”, ông Nguyễn Thành Hưng cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

