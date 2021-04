Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Phạm Thế Tùng - tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Chiều 20.4, Thượng tướng Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Duy Hưng - Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thay cho Đại tá Phạm Thế Tùng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên.

Trước đó Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động