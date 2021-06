Nghệ An: Chủ tịch xã nói gì về vụ công dân trong diện tự cách ly nhưng vẫn đưa vợ đi sinh?

Trong tỉnh

Trường hợp ca bệnh L.V.G (trú tại Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) thuộc diện tự cách ly tại nhà do liên quan ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh, nhưng đã không tuân thủ việc cách ly theo quy định, vẫn đưa vợ đi sinh tại BVĐK tỉnh Nghệ An, test nhanh thì phát hiện dương tính với Covid-19.