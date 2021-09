Nghệ An: Chậm triển khai gói hỗ trợ dịch Covid-19

“Tiếp sức” để vượt qua khó khăn

Để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, ngày 01/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Theo đó, Nghị quyết số 68 cũng đưa ra 05 nguyên tắc để thực hiện gồm: Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách;

Người lao động rơi vào khó khăn, mất việc do dịch bệnh Covid-19

Xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện.

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do phải gánh thêm nhiều chi phí phát sinh, người lao động mất việc làm gia tăng

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Theo Nghị quyết 68 thì nguồn kinh phí 26 nghìn tỷ đồng, tập trung vào hai đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch Covid-19 cũng được bố trí để giải ngân.

Cùng với Quyết định 23, đây là động thái của Nhà nước nhằm chia sẻ khó khăn, “tiếp sức” cho doanh nghiệp, người lao động vượt qua đại dịch Covid-19, sớm ổn định tình hình để phục hồi sản xuất kinh doanh.

Gói hỗ trợ người lao động mất việc làm có ý nghĩa rất quan trọng

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tính đến ngày 26/8 đã có 490.400 người lao động trên địa bàn cả nước phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, mất việc làm do doanh nghiệp phá sản, giải thể…do đại dịch Covid-19.

Riêng tại Nghệ An có trên 33 nghìn lao động tự do bị mất việc làm. Vì vậy, sau khi có chủ trương nói trên, ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 386/KH- UBND và Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 để hướng dẫn, đốc thúc các Sở, ngành, địa phương thực hiện hỗ trợ.

Nghệ An cũng giao cho Sở Lao động Thương và Xã hội tỉnh này khẩn trương tiếp nhận, rà soát danh sách các đối tượng liên quan theo đúng quy định để sắp xếp, đề xuất phân bổ giải ngân nguồn ngân sách.

Cần đẩy nhanh chính sách hỗ trợ

Chủ trương, chính sách của Chính phủ khi ban hành được đông đảo người lao động, doanh nghiệp phẩn khởi, sớm mong được triển khai trên thực tiễn ở từng địa phương.

Vậy nhưng, tại Nghệ An, gói hỗ trợ giúp an sinh xã hội này đối với họ hiện nay đang gặp rào cản rất lớn do tiến độ triển khai chậm, thủ tục ruờm rà, phức tạp...

Riêng Tp Vinh, từ nhiều tháng nay hàng trăm doanh nghiệp cùng với hàng nghìn người lao động phải chấp nhận ngừng hoạt động, nghỉ việc suốt nhiều tháng qua, điển hình nhất là phải thực hiện “ai ở đâu ở đó” từ ngày 23/8 đến 13/9.

Việc triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ở Nghệ An được thực hiện rất chậm chạp

Về gói hỗ trợ này, qua đợt 1 (tính đến ngày 09/8), Nghệ An mới chỉ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động là 61 người với kinh phí hỗ trợ 179 triệu đồng. Và, mới chỉ có 6.966 doanh nghiệp, với 148.518 lao động được Bảo hiểm xã hội xác nhận đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần Vilaconic (địa chỉ Tp Vinh) cho biết, để thực hiện “mục tiêu kép”, doanh nghiệp đã phải bố trí một nguồn kinh phí rất lớn phục vụ quy trình xét nghiệm, test nhanh Covid-19 cho hàng trăm lượt lao động trong suốt thời gian qua.

“Từ giữa năm 2020 đến nay, với gần 200 đầu xe vận tải liên vận Việt – Lào, khi dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi đã phải thực hiện cơ chế đổi tài tại khu vực cửa khẩu đã đội chi phí lên gấp nhiều lần so với trước kia. Chưa kể, chính sách riêng để hỗ trợ cho người lao động đi làm trong bối cảnh dịch Covid-19 như thời gian qua đã khiến doanh nghiệp càng khó nay thêm gánh nặng hơn. Còn khâu tiếp cận các gói hỗ trợ cho người lao động, giảm đóng bảo hiểm theo Nghị quyết 68 cũng chưa thấy triển khai trên thực tế” – đại diện Công ty Cổ phần Vilaconic cho biết.

Còn theo phản ánh của một số doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An thì riêng về cơ chế để doanh nghiệp tiệp cận nguồn vốn vay lãi suất 0 đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội cũng đã gặp nhiều trắc trở. Đơn cử như khi trình hồ sơ, phía ngân hàng lại đưa ra lý do là doanh nghiệp mới chỉ bị giãn cách theo Chỉ thị 16 mới 14 ngày, còn thiếu 01 ngày nữa mới được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi…

Trước thực trạng chậm triển khai gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ ở địa phương, vào ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký, ban hành Công văn số 6501 để đốc thúc thực hiện.

Tỉnh Nghệ An cũng thừa nhận là công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 trên địa bàn sau hơn 01 tháng áp dụng vẫn còn chậm.

Những người lao động đang trông chờ từng ngày để nhận được sự hỗ trợ, vượt qua khó khăn ban đầu do đại dịch Covid-19 gây ra

“Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai chưa nhanh, chưa chủ động bám sát nhiệm vụ được phân công, phân cấp theo Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh; việc triển khai chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Quyết định số 22/2021/QĐUBND của UBND tỉnh còn rất chậm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo hàng ngày chưa kịp thời...” – văn bản số 6501 của UBND tỉnh Nghệ An nêu.

Đây là một quyết sách hỗ trợ đầy nhân văn và có ý nghĩa lớn. Việc linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách an sinh xã hội để người lao động và doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trở thành yêu cầu rất bức thiết.

Tác giả: Đình Tiệp - Thảo Chi

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường