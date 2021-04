Nghệ An: Cấp mới cho 25 dự án trong quý 1

Khu công nghiệp Hoàng Mai (Nghệ An).

Trong quý 1 năm 2021, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều tín hiệu tích cực.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tính đến 30/3, Nghệ An đã cấp mới cho 25 dự án và điều chỉnh 36 lượt dự án; tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 7.274,46 tỷ đồng. Theo đó, số lượng dự án tăng 38,9% và vốn đăng ký tăng 3,95 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, có một số dự án lớn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: Nhà máy sản xuất caais kiện điện tử của Công ty Everwin Precision Việt Nam (200 triệu USD), Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (750 tỷ đồng), Khởi công nhà máy Goetek Vina (100 triệu đô); Cấp GCNĐKĐT điều chỉnh cho dự án KCN WHA…

Cũng trong quý 1/2021, Nghệ An đã có 506 doanh nghiệp thành lập mới (tính đến 30/3/2021), tăng 11,4% so với cùng kỳ và 106 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tổng số vốn đăng ký là 6.153,75 tỷ đồng, tăng 88,29% so với cùng kỳ. Có thêm 326 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 112 doanh nghiệp so với cùng kỳ).

Trong 1 diễn biến liên quan, trong quý 1/2021, mặc dù tình hình dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 3 tháng đầu năm ước tăng 21,27% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái như: Ống thép và tôn lợp (tăng 96,5%), xi măng (tăng 27,07%), sữa tươi và sữa chua (tăng 8,27%), may mặc (tăng 48%)…

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn