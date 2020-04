Nghệ An: Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sau 11 năm

Sáng 25/4, theo tin từ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Công an Quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt giữ kẻ truy nã sau 11 năm bỏ trốn khỏi địa phương.

Kẻ bị bắt là Hoàng Văn Trung (SN 1983, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Trung bị truy nã từ tháng 7/2009 về tội giết người.

Được biết, năm 2009, do có mâu thuẫn với anh Thạch Quang Vũ (SN 1975, trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nên Thạch Quang Thái (trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) bàn kế hoạch với 6 kẻ khác trong đó có Hoàng Văn Trung để "xử" anh Thạch Quang Vũ.

Khoảng 13h ngày 21/7/2009, biết anh Vũ đang uống bia tại bia của chị Lê Thị Hương (Xóm 9, Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An), nhóm của Thạch Quang Thái cầm dao đến gây sự.

Hoàng Văn Trung bị bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã. (Ảnh: CSHS)

Thấy vậy, anh Thạch Quang Hải (SN 1962, là chồng chị Hương) nói "Thằng Thái, đồ mất dạy" và đấm vào người Thái.

Anh Thạch Quang Vũ lấy điện thoại ra gọi, lúc này Hoàng Văn Trung và một kẻ khác nhảy vào dùng dao chém vào người anh Vũ và anh Hải.

Vụ hành hung khiến anh Thạch Quang Vũ chết trên đường đi cấp cứu, anh Thạch Quang Hải bị thương.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Trung bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 11 năm, đến đầu tháng 4/2020, nắm được thông tin Hoàng Văn Trung đang lẩn trốn tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) nên phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cử Tổ công tác phối hợp Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt giữ kẻ này sau 11 năm lẩn trốn.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News