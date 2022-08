Nghệ An: Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý chống trả công an bằng kim tiêm

Ngày 19/8, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp bắt thành công đối tượng Lương Văn Lĩnh, SN 1997, trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/8, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Cao Văn Đức, SN 1994, Phạm Văn Giáp, SN 1994 và Nguyễn Văn Mạnh, SN 1994, đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1,705gam ma túy đá, 05 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Đối tượng Trương Văn Lĩnh.



Qua đó, từ các chứng cứ và tài liệu Công an an huyện phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Con Cuông về các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Tx.Hoàng Mai để tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, bám sát di biến động của đối tượng cầm đầu đường dây là Lương Văn Lĩnh ban chuyên án xác định Lĩnh đang chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn ma túy đi tiêu thụ. Trước tình hình đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh quyết định phá án.

Tang vật vụ án.



Theo đó, vào lúc 1h ngày 19/8, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì, phối hợp Công an xã Châu Khê, huyện Con Cuông bắt quả tang Lương Văn Lĩnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 102,2gam heroin, 4.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 bơm kim tiêm.

Quá trình vây bắt, đối tượng rất liều lĩnh, manh động, dùng bơm kim tiêm chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

