Nghệ An: Bắt 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Lam

Theo đó, sáng sớm ngày 06/4/2021, trên sông Lam thuộc địa phận 2 xã Thanh Dương, Thanh Giang (huyện Thanh Chương), Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Chương phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép trên khúc sông này.

Cụ thể, thuyền vỏ sắt của bà Nguyễn Thị Long (SN 1968) trú tại xã Thanh Giang, đã khai thác được 3m3 cát; thuyền của anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 2001), xã Thanh Hà, đã khai thác được 9m3 cát và thuyền của anh Ngũ Văn Đoài (SN 1976), trú tại xã Đồng Văn đã khai thác được 8m3 cát.

Các tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ (Ảnh: NTV)

Theo lời khai, số cát khai thác trái phép được tập kết về bến của anh Nguyễn Đình Dũng (SN 1978), trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 1.000m3 cát được tập kết không có nguồn gốc hợp pháp.

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Đình Dũng là chủ bến cát tại xã Thanh Hà cũng là chủ số thuyền trên, thuê các đối tượng trên khai thác cát, trả tiền công hàng ngày.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là ở các nhánh sông chính như sông Lam, sông Hiếu...vẫn diễn ra khá phức tạp. Mặc dù lực lượng chức năng đã mạnh tay "truy quét", xử lý, thậm chí đã có rất nhiều trường hợp xử lý hình sự nhưng vẫn chưa thể triệt đê.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường