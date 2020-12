Nghệ An: Băn khoăn về phương án tài chính của nhà máy xử lý rác 160 tỉ

Đoàn thanh niên xã Tân Long (Tân Kỳ-Nghệ An) triển khai chương trình "đổi rác lấy quà" để bảo vệ môi trường. Ảnh: Cẩm Tú

Ngày 4.12, ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) biết huyện đang xúc tiến giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nhà máy xử lý rác tại xã Tân Long.

Theo đó, ngày 17.11.2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty CP xây dựng môi trường thương mại Hoàng Gia Quân đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ.

Xử lý rác thải sinh hoạt đang là bài toán nan giải tại nhiều địa phương tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Tùng

Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ được đặt tại xã Tân Long (huyện Tân Kỳ) trên diện tích khu đất hơn 3,3ha, tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng.

Dự án bao gồm: Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 96 tấn/ngày đêm; Lò đốt chất thải rắn công nghiệp, nguy hại 48 tấn/ngày đêm; Xưởng sản xuất phân vi sinh hữu cơ từ rác thải 10 tấn/ngày đêm; Xưởng sản xuất nilon tái chế từ rác thải 5 tấn/ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho dự án và dịch vụ 50m3/ngày đêm.

Tiến độ thực hiện dự án là quý IV/2020 đến quý II/2021 phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đến quý III/2022 phải hoàn thành đi vào hoạt động.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ rất mong có nhà máy xử lý rác trên địa bàn, đây là vấn đề bức xúc lâu nay.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Quốc Việt, quá trình triển khai dự án, UBND huyện cũng đã bày tỏ băn khoăn, lo ngại về phương án tài chính của dự án. Bởi vì đây là lĩnh vực suất đầu tư cao, lợi nhuận thấp, khả năng thu hồi vốn chậm, xử lý rác là vấn đề rất khó khăn.

“Chúng tôi cũng đã khuyến cáo về phương án tài chính bảo đảm hoạt động cho dự án, phía chủ đầu tư cũng đã có báo cáo giải trình, và họ quyết tâm thực hiện dự án nên huyện sẽ ủng hộ, tạo điều kiện. Tuy vậy, nỗi băn khoăn vẫn còn”- ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hữu Bé – Giám đốc Công ty CP xây dựng môi trường thương mại Hoàng Gia Quân-chủ đầu tư dự án cho biết nguồn vốn dự án không liên quan đến ngân sách nhà nước. “Quá trình triển khai, phía tỉnh Nghệ An cũng đã nhiều người chất vấn về vấn đề phương án tài chính cho dự án, chúng tôi đã có báo cáo giải trình và dự trù” – ông Bé nói.

Một số doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại cho dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ, bởi thực tế triển khai nhiều dự án xử lý rác không đảm bảo nguồn thu để duy trì hoạt động do phí thu từ người dân, ngân sách không hỗ trợ chi phí xử lý rác thải.

Một số dự án bị người dân phản ứng do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Do đó, nhiều doanh nghiệp lo ngại dự án khó có khả năng thành công, hoặc dở dang, chậm, kéo dài tiến độ thi công do thiếu vốn đầu tư; hoặc sau khi hoàn thành khả năng cao gặp 'trục trặc" do không cân đối được thu chi để bảo đảm hoạt động hiệu quả.

