Nghệ An: 8 tháng, Cửa Lò đón gần 2,6 triệu khách du lịch

Hàng triệu người đã tìm về bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) để trải nghiệm không gian biển xứ Nghệ. Ảnh: QĐ

Ngày 23.8, ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết: Theo thống kê ban đầu, tổng lượng khách du lịch đến thị xã trong 8 tháng đầu năm ước đạt 2,586 triệu lượt, đạt 166 % kế hoạch, trong đó khách lưu trú 800 ngàn lượt, đạt 155 % kế hoạch, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch đạt 2.610 tỉ đồng, đạt 171 % kế hoạch.

“Kết quả nói trên là sự nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách và do điều kiện thời tiết thuận lợi, dịch bệnh đã được kiểm soát” – ông Hoàng Văn Phúc nói.

Các gia đình và các bạn trẻ thích thú chụp hình, check-in bên bãi biển Cửa Lò. Ảnh: QĐ

Theo đó, năm 2022 thị xã đã tập trong làm tốt công tác công tác phòng, chống dịch COVID – 19, đẩy mạnh công tác công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch; tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cho năm du lịch.

Đặc biệt việc khai trương lễ hội du lịch năm 2022 đã được tổ chức sớm hơn so với mọi năm, sau đó tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút khách du lịch. Tháng 7/2022 đã tổ chức các lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Cửa Lò: Lễ hội cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, Lễ hội Khinh khí cầu, Lễ hội Hoa đăng.

Bên cạnh đó, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tắm biển được đảm bảo, du khách an tâm khi về với Cửa Lò.

Theo UBND thị xã Cửa Lò, sang mùa Thu - Đông, thời tiết chuyển giao ảnh hưởng mưa, bão, gió mùa đông bắc, giá rét không thuận lợi cho du lịch tắm biển, thị xã tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, hội nghị, hội thảo, tổng kết để thu hút khách du lịch, ngoài ra thu hút khách ngoại tỉnh đi lễ các đền, chùa vào dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Dự kiến trong mùa Thu – Đông 2022, Cửa Lò đón khoảng 150.000 lượt người, trong đó khách lưu trú khoảng 23.000 lượt người, doanh thu trên 200 tỉ đồng.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động