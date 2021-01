35 bánh heroin giấu trong thùng kẹo 2 đáy

Ngày 30/12/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia được ngụy trang khéo léo trong các thùng hàng bánh kẹo.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo đó, lực lượng phòng chống ma túy của các đơn vị trên đã phối hợp tổ chức vây bắt 2 đối tượng Khuất Đình Diễn (SN 1982) và Đặng Thị Thu Trang (SN 1984), đều trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triểu, tỉnh Quảng Ninh ngay khi đang giao dịch tại khu vực đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số ma túy thu giữ được xác định là heroin, có trọng lượng 13 kg (tương đương khoảng 35 bánh) được ép thành những tấm lớn chứa trong các thùng xốp thiết kế dạng 2 đáy, với phần trên chứa bánh kẹo và nước ngọt, phần dưới chứa ma túy.

Ma túy được ép thành các tấm lớn vừa vặn với kích thước thùng bánh kẹo.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được đặt mua và vận chuyển từ Lào về Việt Nam, qua cửa khẩu Cha Lo, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình để tiếp tục xử lý theo các quy định của pháp luật.

