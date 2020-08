Nghệ An: 3 hành khách đi cùng xe với BN 566 và lái xe chở BN 620 có kết quả âm tính với SARS-CoV 2

Cán bộ CDC Nghệ An tiến hành lấy mẫy xét nghiệm SARS-CoV 2

Sáng 3/8, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, tối 2/8, đơn vị này đã tìm được 3 hành khách đi cùng xe với BN 566 và lái xe chở BN 620. Trong số này, có 2 người ở thị xã Hoàng Mai, 1 người ở huyện Diễn Châu, lái xe người Hưng Nguyên (Nghệ An). Hiện cả 4 người này đã được đưa đi cách ly y tế tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng (3/8) cả 4 mẫu bệnh phẩm này có kết quả âm tính với SARS-CoV 2.

Trước đó, ngày 29/7, ông B.V.N, 61 tuổi, (BN 566), bắt xe khách từ Quảng Nam về quê Thái Bình. Dọc đường, xe này bắt thêm 3 hành khách người Nghệ An. 2 ngày sau khi về quê, ông N. được xác định dương tính với SARS-CoV 2. Trước khi lên xe khách về quê, BN 566 từng tới Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19.

Còn liên quan đến BN 620, qua điều tra, lái xe chở BN 620 cho biết do chỉ chú ý lái xe nên anh không nhớ cụ thể có bao nhiêu khách xuống ở Nghệ An và xuống ở địa điểm nào. Tài xế này chỉ nhớ chắc chắn có hành khách xuống TP Vinh và huyện Diễn Châu (Nghệ An). Phụ xe nhớ rõ hơn nhưng anh này hiện ở Đà Nẵng chưa liên hệ được.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 8/7, BN 620 đi ô tô khách từ Hà Nam vào Đà Nẵng, đến nhà em chồng ở phường Hòa Phát, Cẩm Lệ chơi. Những ngày sau đó, bệnh nhân được em chồng chở đi một số nơi tham quan và tìm việc làm.

Ngày 14/7, bệnh nhân bắt đầu đi làm tại quán ăn Cuội Nguội, đường 30/4. Đến trưa 27/7, nghe tin Đà Nẵng có dịch, bệnh nhân bắt xe của nhà xe Kim Chi về quê. Ngồi trên xe ô tô này có nhiều khách, trong đó có hai vợ chồng quê ở Lý Nhân ngồi cùng hàng ghế.

Cán bộ CDC Nghệ An tách chiết mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV 2

7 giờ 30 ngày 28/7, bệnh nhân có mặt tại quê và lên trạm y tế khai báo. Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, khó thở và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, được sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Ngày 2/8, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiên nay, chúng tôi đã thông báo, những hành khách nào đi trên xe khách của nhà xe Kim Chi, biển kiểm soát 43B 03126 xuất phát Đà Nẵng trưa 27/7, và về đến Phủ Lý, Hà Nam 7h30 sáng 28/7 liên hệ ngay các Trung tâm Y tế, các trạm Y tế trên địa bàn hoặc gọi số điện thoại: 0912330451( CDC Nghệ An) để khai báo y tế, hướng dẫn cách ly. TS,BS Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống