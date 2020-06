Nghệ An: 25 tập thể, 128 cá nhân ngành GD&ĐT được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Toàn cảnh hội nghị.

5 năm qua ngành GD-ĐT Nghệ An đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;“Dạy tốt, học tốt”, ...Trong giai đoạn 2015-2020 tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT bình quân của Nghệ An đạt 95% trở lên; là một trong những tỉnh dẫn đầu phong trào học tập khi có tới 15 em đạt Huy chương tại các kỳ Olympic Quốc tế, khu vực quốc tế ; 515 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên Nghệ An có học sinh vô địch Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; 1 học sinh đạt Giải nhất chung cuộc Cuộc thi“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

GT.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong 5 năm qua, Nghệ An có 282 em được tuyên dương học sinh đạt điểm cao tại các kỳ thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng, kỳ thi THPT quốc gia. Có thêm 16 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Ngành giáo dục đào tạo Nghệ An liên tục được nhận được nhiều cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của ngành giáo dục và đào tạo, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt được trong các phong trào thi đua. Để tiếp nối truyền thống của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, giữ vững và duy trì vị trí tốp đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn so với các tỉnh Bắc Trung bộ và cả nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị ngành GD-ĐT Nghệ An cần thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.Trong đó nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành trên cơ sở đổi mới về hình thức, phương pháp đánh giá; biểu dương kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đặc biệt thực hiện công tác thi đua khen thưởng cần gắn với thực tiễn và yêu cầu của từng đơn vị. Tiếp tục thực hiện văn bản chỉ đạo của TƯ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là hoàn thành các điều kiện, sẵn sàng triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới năm học 2020 - 2021. Bên cạnh đó cần Phát huy vai trò lãnh đạo, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" …..

6 tập thể và 34 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT.

Sở GD-ĐT tuyên dương 9 tập thể và 94 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Dịp này, 16 tập thể và 34 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Sở GD-ĐT tuyên dương 9 tập thể và 94 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

