Nghệ An: 105 giáo viên mầm non huyện Tân Kỳ bị chậm lương 4 tháng

Theo phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều giáo viên mầm non hợp đồng trên địa bàn huyện Tân Kỳ từ tháng 5.2022 đến nay không có lương, đời sống hết sức khó khăn, chật vật.

“Lương giáo viên mầm non vốn đã thấp, dịch bệnh khó khăn, cộng thêm 4 tháng liền không có lương, giáo viên rất mệt mỏi, bức xúc và hoang mang, lo lắng” - cô T.T.A, giáo viên mầm non tại Tân Kỳ chia sẻ.

Ngày 12.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Đình Sơn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tân Kỳ cho biết: Toàn huyện có 105 giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06/2018, được hưởng lương từ nguồn ngân sách trung ương.

Tuy nhiên, các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12.2021. Từ đầu năm 2022 đến tháng 4.2022, huyện đã trích ngân sách trả lương cho giáo viên. Từ tháng 5.2022 đến nay, huyện đang chờ triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, từ tháng 5.2022 đến nay, 105 giáo viên hợp đồng lao động của huyện không có lương. Tuy nhiên, huyện đã chỉ đạo các trường có sự hỗ trợ đối với các giáo viên này.

“Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, vừa qua Sở GDĐT đã có văn bản hướng dẫn, huyện đã làm dự toán gửi Sở GDĐT thống kê gửi Sở Tài chính đề nghị cấp ngân sách để trả lương cho các giáo viên hợp đồng. Chúng tôi đang cố gắng để có lương sớm nhất cho các cô” – ông Hoàng Đình Sơn cho biết.

Được biết, sắp tới, UBND huyện Tân Kỳ sẽ tiến hành tuyển dụng giáo viên mầm non, ưu tiên tuyển dụng các giáo viên đang hợp đồng theo Nghị định 06/2018 để bảo đảm ổn định đội ngũ.

Theo thống kê, đến đầu năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An còn 1.724 giáo viên hợp đồng hưởng lương kinh phí do ngân sách cấp theo Nghị định 06/2018. Giáo viên mầm non ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 là đối tượng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách như viên chức.

Do các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12.2021, nên từ tháng 1.2022, có 1.724 giáo viên hợp đồng lao động của Nghệ An không được cấp ngân sách để chi trả lương.

Vào tháng 7.2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 16 về cơ chế cấp ngân sách để trả lương cho đối tượng giáo viên này. Nguồn kinh phí thực hiện là từ nguồn ngân sách tỉnh chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Dự kiến, trong năm 2022 là 127,297 tỉ đồng, năm 2023 là 94,267 tỉ đồng, những năm tiếp nhu cầu kinh phí giảm dần (do được tuyển dụng vào viên chức); kết thúc việc hỗ trợ đến hết năm 2025.

