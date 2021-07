Ngày "trọng đại" của Hồ Văn Cường, Phi Nhung lại "đốp chát" với antifan chuyện tiền nong

Cách đây chừng 1 tháng, dư luận đã xôn xao trước nghi án ca sĩ Phi Nhung "om" 200 triệu tiền thưởng và cát-xê đi hát của con trai nuôi, giọng ca trẻ Hồ Văn Cường suốt 5 năm. Đủ mọi góc cạnh xung quanh drama dài này được dân mạng bàn tán, từ dòng tin nhắn "nhà này toàn quỷ dữ" của Hồ Văn Cường đến thái độ kém tự nhiên của ba mẹ ruột của em... Việc Phi Nhung thừa nhận chuyện quản lý giữ tiền, hứa sẽ trả tiền khi Cường đủ 18 tuổi và lời van vỉ của giọng ca trẻ, xin mọi người đừng can thiệp quá sâu để em tập trung ôn thi đã khiến mọi việc tạm lắng xuống.

Sau một thời gian khóa Facebook cá nhân, khóa bình luận fanpage cũng như "ở ẩn" một thời gian, 2 hôm nay ca sĩ Phi Nhung đã "tái xuất" cõi mạng. Đúng thời điểm Hồ Văn Cường chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp PTTH và Đại học, ngày 6/7, một vài antifan đã vào hỏi khó Phi Nhung, nhắc lại chuyện cũ.

Phi Nhung đối đáp thẳng mặt người truy vấn chuyện tiền nong của Hồ Văn Cường. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng ngạc nhiên nhất là nữ ca sĩ không ngần ngại mà đối đáp thẳng mặt antifan khi bị vặn vẹo: "Trả tiền cho thằng nhỏ chưa, nó 18 tuổi rồi". Cô tag hẳn tên antifan này vào, trả lời rằng: "Em qua nhà chị. Chị đưa cho em nha".

Khi có một tài khoản khác nhắc nhở: "Lỗi thì nên nhận và sửa đi chị ạ. Trả lại 5 năm tiền công đi hát cho em nó chưa mà vẫn còn nghêu ngao bài lòng mẹ", Phi Nhung đốp chát luôn: "Trả cho em hả?"

(Ảnh chụp màn hình)

Đây không phải lần đầu Phi Nhung cãi nhau tay đôi với antifan, đặc biệt là khi bị chất vấn chuyện tiền nong của con trai nuôi Hồ Văn Cường. Hành động này đã gây tranh cãi trái chiều trong lòng cư dân mạng.

Người thì cho rằng, việc Phi Nhung đáp trả với antifan như vậy chẳng khác nào tự đổ thêm dầu vào lửa. Đặc biệt, các từ biểu thị sự cười cợt kiểu "hi hi hi" thường xuyên được sử dụng khiến nhiều người theo dõi cảm thấy khó chịu, cho rằng cô "trêu ngươi" antifan. Mặt khác, thời điểm con trai nuôi đang thi tốt nghiệp, đáng lẽ cô phải có thái độ động viên, cổ vũ con, đằng này lại "trả treo" như vậy thì chỉ thêm thị phi.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, antifan hơi kém duyên, khi bình luận tiêu cực vào post quảng cáo của Phi Nhung. Mặt khác, chính thời điểm các antifan chọn để hỏi han chuyện tiền nong cũng nhạy cảm, có thể làm ảnh hưởng tâm lý của Hồ Văn Cường.

