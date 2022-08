Nam thanh niên gặp tai nạn sau khi trộm xe máy

Ngày 10/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Kha Mót (30 tuổi, ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Mót tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Mót khai nhận do không có tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Sáng 15/7, Mót đi bộ về hướng ngã tư cầu Mỹ Luông đã phát hiện xe máy của người dân dựng ven đường và có sẵn chìa khóa.

Mót trộm xe và lái về hướng tỉnh Đồng Tháp. Mót tẩu thoát đến khu vực xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đã xảy ra tai nạn giao thông. Quá trình xử lý vụ việc, cảnh sát nghi vấn xe máy là tang vật trộm cắp.

Công an huyện Lấp Vò đã thông báo cho Công an huyện Chợ Mới tiếp nhận điều tra.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn