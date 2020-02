Nam thanh niên bị bắt giữ khi đưa bạn gái nhí đi đẻ

Thông tin trên báo Thời Đại, ngày 18/2, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Võ Văn Phong (SN 1996, trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cáo trạng thể hiện, tháng 7/2018, Phong kết bạn với cháu B. (SN 2005, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) qua mạng xã hội. Hai người sau đó nảy sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục.

Đến tháng 3/2019, Phong đưa bạn gái đến phòng khám tư nhân tại TP.Buôn Ma Thuột kiểm tra. Cháu B. được chẩn đoán có thai nhưng Phong vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với bé gái này.

Tháng 8/2019, cháu B. chuyển đến nhà Phong sinh sống như vợ chồng. Cháu B. sau đó sinh được bé trai tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên.

Theo VTC News, vụ việc sau đó được trình báo tới công an. Phong đã thừa nhận các hành vi trên tại cơ quan công an. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP. Đà Nẵng, cháu bé do B. sinh ra là con đẻ của Võ Văn Phong.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin