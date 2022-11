Nam sinh viên dựng màn kịch "bị bắt cóc" tống tiền bố mẹ

Ngày 7-11, tin từ Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Việt Hoàng (SN 2003, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), Đỗ Đình Hoàng (SN 2002) và Đỗ Viết Mạnh (SN 2001, cùng trú tại xã Mường Min, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Hai bị can trong vụ án. Ảnh: L.Nh.

Theo tài liệu điều tra, Đỗ Đình Hoàng là sinh viên Đại học FPT, quen biết Tạ Việt Hoàng là chủ một cửa hàng sửa chữa máy tính ở xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất) gần nơi Đình Hoàng đang học. Trong quá trình đi học, Đình Hoàng có vay mượn của Mạnh 10 triệu đồng để tiêu xài.

Do cần tiền để chi tiêu và trả nợ nhiều người khác, nên Đình Hoàng đã nghĩ ra "chiêu" vòi tiền của bố mẹ là giả bị người khác bắt giữ để tống tiền gia đình mình. Qua đó, nam sinh bàn bạc với 2 người nêu trên để cùng thực hiện kế hoạch.

Theo đó, ngày 12-5, Đình Hoàng lên một chiếc taxi rồi sử dụng ứng dụng messenger gọi điện thoại video cho bố mẹ thông báo việc "bị người khác bắt giữ, đưa đi vì nợ tiền". Sau đó, Đình Hoàng liên tục giả giọng người khác gọi điện thúc ép gia đình phải đưa tiền nếu không sẽ "nhận xác con về".

Thậm chí, để gia đình tin việc bị bắt giữ là thật, Đình Hoàng còn nhờ Việt Hoàng chụp và quay nhiều video ghi lại hình ảnh Đình Hoàng đang bị bắt giữ, trói, nhốt. Bên cạnh đó, Mạnh tư vấn cho Đình Hoàng phải tắt hoạt động trên Facebook, hạn chế gọi điện thoại về cho bố mẹ và tuyệt đối không được liên lạc với người yêu để tránh bị lộ việc dàn dựng, uy hiếp đòi tiền chuộc. Ngoài ra, Mạnh còn "mách" Đình Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng của người lạ để nhận tiền.

Đêm ngày 12-5, những bị can nêu trên tiếp tục thúc giục và yêu cầu gia đình Hoàng ngay lập tức phải chuyển tiền, nếu không sẽ "chuẩn bị nhận xác con trai". Lo sợ, gia đình Đình Hoàng đã chuyển cho các đối tượng số tiền 30 triệu đồng. Cùng với đó, nhận thấy sự việc có tính chất nguy hiểm, gia đình Hoàng đã trình báo Công an huyện Thạch Thất.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Thạch Thất xác định Đình Hoàng không hề bị bắt giữ như những gì đã thông báo cho bố mẹ. Đến khoảng 1 giờ 20 phút, ngày 13-5, Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ Đỗ Đình Hoàng, Tạ Việt Hoàng khi đang ở phòng trọ của Việt Hoàng.

Tại cơ quan công an, Đình Hoàng khai do đã xin tiền bố mẹ nhiều lần và chơi hết nên phải sử dụng hạ sách "giả bị bắt cóc, đòi tiền" để "vòi" thêm tiền của bố mẹ.

