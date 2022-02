Nam sinh Bình Định mất tích khi vào TP.HCM nhập học: Camera ghi lại gì?

Ngày 14/2, lãnh đạo Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (18 tuổi, quê Bình Định) bị mất liên lạc với gia đình khi vào TP.HCM nhập học. Sự việc đang được cộng đồng quan tâm.

Your browser does not support the video tag.

Camera trong bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh ghi lại cảnh Nghĩa xuống xe và kéo vali rời đi.

Chị Hồ Thị Cẩm Nhung, người thân của Nghĩa cho biết, đến 13h ngày 14/2, gia đình vẫn chưa có bất cứ tung tích gì của Nghĩa.

“Trước khi mất liên lạc, Nghĩa không có biểu hiện gì bất thường. Về hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, cha bị bệnh, anh trai đi nghĩa vụ quân sự. Tôi sợ kẻ xấu dụ dỗ em của mình”, chị Nhung nói.

Hình ảnh người nhà đăng tải tìm kiếm Nguyễn Văn Nghĩa.

Một nguồn tin cho biết, camera tại bến xe Miền Đông ghi lại hình ảnh của Nghĩa khi xuống xe từ nhà xe Tân Hoa Châu mang BKS 77B-02457. Sau đó, Nghĩa kéo vali rời khỏi bến. Đến nay người nhà vẫn chưa liên lạc được với Nghĩa.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 11/2, sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa lên xe khách BKS 77B-02457 từ tỉnh Bình Định vào Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh để làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, TP Thủ Đức.

Đến khoảng 5h ngày 12/2, xe khách đến Bến xe Miền Đông, dãy số 8, chị Nhung ra đón Nghĩa nhưng không liên lạc được.

Theo gia đình, đây là lần đầu Nghĩa vào TP.HCM để đi học nên gia đình sợ Nghĩa bị kẻ gian lừa đảo.

“Trước khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, mũ, quần tây... tất cả màu đen. Ai thấy Nghĩa ở đâu liên hệ giúp gia đình qua số điện thoại 0337812175 (gặp chị Nhung) hoặc 0327380753 gặp cha mẹ Nghĩa", người nhà Nghĩa chia sẻ.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông