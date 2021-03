Mỹ trừng phạt 2 con của thống tướng Myanmar

Trong tuyên bố hôm 10/3, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa Aung Pyae Sone và Khin Thiri Thet Mon, hai con lớn của lãnh đạo quân đội Myanmar, vào danh sách đen, theo Reuters.

Thống tướng Min Aung Hlaing là người lãnh đạo vụ binh biến hôm 1/2, lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Ông cũng tự ngồi vào ghế chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, cơ quan lãnh đạo tối cao tại Myanmar được thành lập sau sự kiện.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Antony Blinken cảnh báo Mỹ có thể có thêm nhiều hành động trừng phạt. Ông đồng thời lên án việc giam giữ hơn 1.700 người, cũng như việc lực lượng an ninh Myanmar dùng vũ lực với đám đông biểu tình không vũ trang mà ông cho rằng đã giết chết ít nhất 53 người.

"Chúng tôi sẽ không ngần ngại có những hành động khác đối với những kẻ kích động bạo lực và đàn áp ý chí của người dân", ông Blinken cho biết trong một tuyên bố.

Động thái hôm 10/3 là hành động mới nhất trong một loạt hành động trừng phạt của Washington đối với quân đội Myanmar sau vụ binh biến. Về cơ bản, toàn bộ tài sản ở Mỹ của những người nằm trong danh sách đen sẽ bị đóng băng và người Mỹ cũng bị cấm giao dịch với họ.

Sáu công ty Myanmar bị Washington đưa vào danh sách đen bao gồm A&M Mahar, công ty do Aung Pyae Sone, con trai của vị tướng, kiểm soát. Theo nhóm Justice for Myanmar, A&M cho phép các công ty dược phẩm nước ngoài tiếp cận thị trường Myanmar bằng cách xin giấy phép từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Myanmar.

Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tập đoàn thuộc quân đội, Myanmar Economic Corporation (MEC) và Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).

Đây là hai trong số những tập đoàn được quân đội sử dụng để kiểm soát phần lớn nền kinh tế Myanmar.

Tác giả: Đông Phong

Nguồn tin: zingnews.vn