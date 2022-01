Mỹ: Phát hiện biến thể Omicron 'tàng hình' đầu tiên

Phiên bản tàng hình BA.2 của Omicron khó phát hiện khi xét nghiệm PCR, nhưng không có nghĩa là không phát hiện ra.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phiên bản này của biến thể, được gọi là BA.2, mang một số đột biến di truyền không có trong dòng Omicron ban đầu và một số đột biến này nằm trong protein đột biến.

Một số dữ liệu sơ bộ gợi ý rằng BA.2 có thể dễ truyền hơn, nhưng không nghiêm trọng hơn Omicron ban đầu, nhưng còn quá sớm để giải thích dữ liệu này một cách chắc chắn.

Vào tháng 12, các nhà khoa học báo cáo rằng, phiên bản gốc của Omicron đã tách thành nhiều dòng con, một trong số đó là BA.2 . Phiên bản BA.2 có một điểm bất thường về gene khiến việc theo dõi khó khăn hơn qua các xét nghiệm PCR, vì vậy nó được đặt biệt danh là "Omicron tàng hình".

Omicron ban đầu mang một "sự loại bỏ" trong gene mã cho protein đột biến của nó mà virus sử dụng để lây nhiễm các tế bào. Tuy nhiên, phiên bản BA.2 không thực hiện việc xóa này, được gọi là 69-70del, vì vậy nó không nổi bật trong các xét nghiệm PCR so với các biến thể khác thiếu tính năng xóa.

Một người có BA.2 sẽ vẫn có kết quả dương tính với COVID-19 trong xét nghiệm PCR, nhưng trường hợp này sẽ không được gắn cờ là BA.2 trừ khi mẫu ban đầu của họ được giải trình tự gene.

Tiến sĩ S. Wesley Long, nhà nghiên cứu bệnh học tại Houston Methodist ở Texas, Mỹ, cho biết: “Đừng có nghĩ rằng “Omicron tàng hình” có nghĩa là chúng ta không thể phát hiện ra nó.

Cho đến nay, Omicron tàng hình đã được phát hiện ở 40 quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Nhìn chung, BA.2 hiện đang xuất hiện phổ biến ở Châu Á và Châu Âu hơn là các châu lục khác.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã chỉ định BA.2 là một "biến thể đang được điều tra", do số lượng trường hợp BA.2 ngày càng tăng của nước này, mặc dù BA.1 vẫn chiếm ưu thế về tổng thể.

Ở Đan Mạch, biến thể này gây ra 45% các trường hợp COVID-19 vào giữa tháng 1, tăng từ 20% vào đầu tháng. Và tính đến ngày 24/1, BA.2 chiếm 65% các ca mắc COVID-19 mới của Đan Mạch , Anders Fomsgaard, một nhà virus học tại Viện Huyết thanh Nhà nước ở Đan Mạch, cho biết . Nhìn chung, các ca nhiễm COVID-19 vẫn đang gia tăng ở Đan Mạch.

James Musser, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm ở người tại Houston Methodist, cho biết tại Mỹ, BA.2 không chiếm tỷ lệ cao tương tự các trường hợp nhiễm COVID-19 như ở Anh và Đan Mạch.

Houston Methodist gần đây đã xác định được ba trường hợp BA.2, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tuyến phụ vẫn chưa có nhiều cơ sở ở Mỹ. Người đột biến cũng đã được phát hiện ở Connecticut và California , trong số các bang khác.

Tổng cộng, Mỹ đã đệ trình 96 trình tự gen BA.2 lên GISAID, một nền tảng toàn cầu để chia sẻ dữ liệu coronavirus. Khoảng 15.000 trình tự đã được gửi trên toàn cầu.

Do các ca mắc BA.2 đang gia tăng trên toàn thế giới, WHO hiện khuyến nghị các cơ quan y tế nghiên cứu cách phân loại so sánh với Omicron ban đầu, đặc biệt là về khả năng lây lan và gây ra bệnh nặng.

Kristen Nordlund, phát ngôn viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, cho biết: “Hiện tại, không có đủ dữ liệu để xác định liệu dòng BA.2 có khả năng lây truyền cao hơn hay có lợi thế về thể chất hơn dòng BA.1. CDC tiếp tục theo dõi các biến thể đang được lưu hành cả trong nước và quốc tế."

Các báo cáo ban đầu từ Đan Mạch cho thấy tỷ lệ nhập viện vì BA.2 không khác với tỷ lệ nhập viện của dòng Omicron chính.

"Cho đến nay chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt lớn về phân bố tuổi, tình trạng tiêm chủng, nhiễm trùng đột phát và nguy cơ nhập viện mặc dù tỷ lệ nhiễm BA cao”, Washington Post đưa tin.

Có một số gợi ý rằng, tuyến tính phụ có thể truyền được, hoặc dễ truyền hơn một chút so với Omicron ban đầu. Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học hiện đang kiểm tra xem liệu các kháng thể chống lại Omicron ban đầu có nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa BA.2 hay không.

Hai phiên bản của Omicron giống nhau đến mức có khả năng nhiễm Omicron "sẽ giúp bạn chống lại BA.2", Tiến sĩ Daniel Kuritzkes, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Phụ nữ và Brigham, cho biết.

Tác giả: Hà Thu

Nguồn tin: Báo Tiền Phong