Mùng 1 tháng chạp (tháng 12 âm lịch) làm gì để cả tháng đỏ rực, tài lộc ào ào

I. ĐẦU THÁNG MÙNG 1 ÂM LỊCH 2019 KIÊNG GÌ ĐỂ TRÁNH PHẠM ĐẠI KỴ

Ngày mùng một âm lịch thường được kiêng kỵ nhất là những người làm ăn kinh doanh thì ngoài kiêng kỵ sáng, trong ngày mùng 1 âm thì còn có thể kiêng các ngày đầu tháng từ mùng 1 đến mùng 10 hàng tháng để cải vận và tránh những điều không may mắn. Do vậy, vấn đề nên làm gì, ăn gì hay mùng 1 kiêng gì luôn là điều được nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi.

Dưới đây là những chia sẻ mà nhà đất ancu.me muốn chia sẻ với bạn đọc giúp bạn có thể nắm được đại kỵ những điều kiêng kỵ ngày mùng 1 âm lịch để tránh việc vô tình phạm phải và gặp điều không may.

KIÊNG CẮT TÓC, MÓNG TAY, GỘI ĐẦU MÙNG 1 ÂM LỊCH 2019

Cắt tóc, gội đầu, giặt giũ, tắm rửa mùng 1 được nhiều người quan tâm xem:

- Mùng 1 cắt tóc có sao không ?

- Ngày mùng 1 có nên cắt tóc hay không ?

- Mùng 1 có kiêng cắt tóc không ?

Có rất nhiều các câu hỏi liên quan đến vấn đề kiêng kỵ có nên đi cắt tóc vào mùng 1 hay không, cắt thì có sao không, có được không. Về vấn đề này thông thường quan niệm kiêng gì ngày mùng một thì việc tránh, kiêng cắt tóc ngày mùng 1 âm hàng tháng là đứng đầu.

Bởi lẽ, dân gian quan niệm, tóc là góc con người, sinh trưởng và đại diện cho sức khỏe nên nếu cắt tóc ngày mùng 1 đầu tháng thì xem như bạn đã cắt bỏ đi vận may của mình, gây tiêu hao tài lộc, ốm đau.

Tương tự thì mùng một kiêng gội đầu, cắt móng tay, tắm, giặt hay việc làm đẹp như xăm. Đặc biệt là đối với phụ nữ mang bầu kiêng kỵ cắt tóc vào mùng 1 và 15 hàng tháng. Vì vậy, nếu bạn quan tâm vấn đề: Mùng 1 có nên gội đầu không/ Mùng 1 có được gội đầu không/ Mùng 1 có kiêng gội đầu không?... Chắc chắn cầu trả lời đây là kiêng kỵ và không nên làm vào ngày mùng một đầu tháng.

Tuy nhiên, hiện nay đa phần hiện nay chỉ kiêng mùng 1 cắt tóc còn đối với việc tắm gội đầu thì ít kiêng vì nhu cầu giữ vệ sinh hàng ngày.

ĐẦU THÁNG, MÙNG 1 KHÔNG NÊN ĂN GÌ?

Quan niệm những món ăn kiêng kỵ ngày mùng 1 có rất nhiều lý do nhưng đa phần cách gọi không may mắn. Theo tục lệ kiêng ăn đầu tháng mùng một đa phần có các món sau:

- Mùng 1 ăn trứng vịt lộn (hột vịt), thịt vịt mà không kiêng ăn ngan, gà không ?

- Mùng một kiêng ăn ốc bởi quan niệm ăn ốc nói mò không ?

- Mùng 1 kiêng ăn hải sản là món mực bởi quan niệm đen ?

Ngoài ra, mùng một còn kiêng ăn các đồ như: mắm tôm, thịt dê, lươn hay kiêng ăn sầu riêng vì sợ mùi “thối” đen cả tháng… Hay kiêng mùng một ăn thịt chó, xôi trắng, cá mè cúng là cách để tránh xui rủi ập đến.

Tham khảo thêm các thông tin về cách sắm lễ và văn khấn mùng 1 chuẩn để cả tháng thuận lợi, gặp điều tốt lành.

KIÊNG VAY VÀ CHO VAY TIỀN MÙNG MỘT

Có nên cho vay, đi vay tiền mùng một hay không? Theo quan niệm thì mùng một đi vay hay cho vay tiền, rút tiền, xuất tiền sáng mùng một đều là đại kỵ có thể ảnh hưởng tới vận tài của bạn cả tháng.

- Mùng 1 kiêng vay tiền để tránh cả tháng đi ăn vay.

- Mùng 1 kiêng xuất tiền, cho vay tiền bởi sợ cả tháng chủ có chi mà không có thu.

Đặc biệt với người kinh doanh việc kiêng vay, cho vay thậm thí là đổi trả hàng vào ngày mùng một hay 3 ngày đầu tháng là cách để phòng tránh cả tháng gặp khó khăn tài chính, làm ăn. Do đó, kiêng kỵ mùng 1 dù là xuất tiền, trả tiền, cho vay, vay tiền thì còn kiêng nhặt tiền lẻ.

Ngoài ra, ngày mùng 1 hàng tháng cũng kiêng không nhặt tiền lẻ ngoài đường vì có thể là tiên cúng ma không thì có thể là tiền “mua bán may mắn” của bạn. Cho nên kiêng kỵ mùng 1 một ngoài xuất tiền, cho vay, vay tiền thì còn kiêng nhặt tiền lẻ.

KIÊNG KỴ LÀM VỠ ĐỒ NGÀY MÙNG 1 THÁNG 12 ÂM LỊCH 2019

Quan niệm đổ vỡ đồ đạc là mất của điềm không tốt. Đặc biệt là làm đổ vỡ đồ vào ngày mùng 1 mà là gương hay bát thì vô cùng đáng sợ. Đổ vỡ này như ý nghĩa của bất bại, chia cắt tình cảm gia đình. Vì vậy nếu mùng 1 làm vỡ đồ sẽ gặp không may trong cuộc sống, gia đình bất hòa nhẹ thì cả tháng không yên, nặng thì chia ly không hàn gắn.

Mùng 1 tháng 12 âm lịch 2019 kiêng kỵ làm vỡ đồ gương, đồ dùng để không gặp xui

MÙNG MỘT KIÊNG GẶP GÁI HAY GẶP NGƯỜI NẶNG VÍA TRONG NGÀY MỒNG 1 THÁNG CHẠP

Những người nặng vía thường được rút ra từ kinh nghiệm nếu gặp người đó làm gì cũng không thành chưa nói là gặp xui.

Thêm vào đó ngày mùng 1 kiêng gặp gái hay quan hệ bởi quan niệm gặp đàn bà là gặp xui. Kiêng kỵ này thì chỉ áp dụng đối với đàn ông bởi họ cho rằng đàn bà rắc rối và làm việc nhà.

Vào buổi sáng sớm, nếu có việc phải đi xa, đi buôn bán, đi làm ăn.. thì người ta rất kỵ ra ngõ gặp đàn bà con gái hay người vía dữ, khó tính, keo kiệt. Để tránh gặp phải vía dữ, người ta sẽ hẹn với một người (có tình tình cởi mở, hay gặp may mắn) đứng đón ở ngõ khi người này đi ra thì người đón ngõ sẽ chào hỏi và chúc lên đường may mắn.

KIÊNG THĂM BÀ ĐẺ ĐẦU THÁNG, MÙNG MỘT THÁNG CHẠP ( Tháng 12 âm lịch 2019 )

Với quan niệm sinh dữ tử lành nên việc đi thăm bà đẻ chưa qua cữ (đầy tháng) đã xui và nếu là mùng một, đầu tháng thăm gái đẻ sẽ càng đen đủi. Do đó, đó đối với người kiêng kỵ, đặc biệt là người làm ăn buôn bán dân lái xe, những người làm trong lĩnh vực nguy hiểm rất kiêng kỵ sợ làm ăn thất bát, rủi ro.

Do đó đa phần họ thường kiêng thăm bà đẻ khi bé chưa đầy cữ và cũng tránh các ngày đầu tháng, mùng một.

Ngoài ra, có có rất nhiều kiêng kỵ trong ngày mùng một với tâm lý có thờ có thiêng có kiêng có lành như:

- Mùng 1 kiêng xin nước, kiêng cho lửa để không bị lấy đi vận may.

- Kiêng không nói tới điều rủi ro.

- Mùng 1 có kiêng rửa xe, sửa xe

- Mùng một kiêng khám bệnh

- Mùng một kiêng khâu vá (may vá), kim chỉ bởi cho rằng dễ gặp bần hàn và sát thương

- Kiêng không nên đi chơi đêm mùng 1

- Kiêng mặc quần áo màu đen hoặc trắng

- Kiêng soi gương làm đẹp để không xui xẻo, hồn bay phách lạc

- Kiêng xuất hành mùng 1 đi xa

Nhìn chung, các kiêng kỵ ngày mùng 1 tháng chạp ( tháng 12 âm lịch 2019 ) có rất nhiều và thường theo quan niệm từ xưa nhưng không phải kiêng kỵ nào cũng có lý giải. Tuy nhiên, với quan niệm “có thờ có thiêng” thì nếu kiêng được thì nên kiêng để mọi thứ về tâm lý cũng thoải mái, giúp mọi việc hanh thông hơn.

II. PHONG THỦY MÙNG 1 ĐẦU THÁNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ MAY MẮN

Bên cạnh những điều cấm kỵ, đại kỵ cần kiêng vào đầu tháng, đặc biệt là các kiêng kỵ mùng 1 đầu tháng - hàng tháng thì để có được nhiều điều may mắn về tiền bạc, công việc tình cảm, có người phù trợ thì nên tìm hiểu những xem sáng mùng một đầu tháng nên làm gì được bất động sản ancu.me chia sẻ.

Dưới đây là những chia sẻ quan niệm dân gian và phong thủy vào ngày mùng 1 đầu tháng nên ăn gì cho đỏ, để may mắn hay xem ngày mùng 1 đầu tháng nên làm gì để tăng tài lộc trong tháng cần và nên biết:

Ăn gì đầu tháng mùng 1 tháng chạp ( Tháng 12 âm lịch 2019 ) để thêm lộc tài, may mắn

MÙNG 1 THÁNG CHẠP ( THÁNG 12 ÂM LỊCH) NÊN ĂN GÌ CHO ĐỎ ?

Theo quan niệm dân gian để tăng phú quý, lộc tài đầy nhà, vận đỏ kéo đến thì chắc chắn ngày mùng 1 đầu tháng nên ăn ít nhất một trong các thực phẩm sau:

- Sáng mùng 1 đầu tháng ăn xôi gấc: Đây là món ăn sáng mùng một lý tưởng giúp tăng vận may nhờ vào quan niệm ăn xôi gấc có màu đỏ vận số đỏ… Do đó trong ngày đầu tháng 1 mùng nhiều người và các gia đình lựa chọn xôi gấc để dâng hương và cả gia đình cùng ăn để có được nhiều điều tốt lành và cũng là món ăn chay lý tưởng ngày mùng một đầu tháng.

- Thịt gà món ăn mùng 1 thêm khởi sắc: Ăn thịt gà vào đầu tháng bởi gà có mào đỏ, thêm màu da vàng mang ý nghĩa giàu có, hưng thịnh và cũng khá ngon, giá trị dinh dưỡng cao. Vì vậy, hàng tháng nhiều gia đình chọn mua gà, đặc biệt là gà trống để cúng mùng 1 và cùng gia đình thụ lộc.

- Mùng 1 tháng 12 ăn thịt hươu: Với nhiều người kỵ sát sinh mùng một nhưng trong quan niệm của những dân buôn thì thịt hươu là món ăn có thể giúp tăng vận tài lộc, kinh doanh thuận lợi. Bởi họ cho rằng hưu là biểu tượng cho sự dũng cảm, trung thành và hồi sinh nên đó là món ăn giúp cải thiện vận may đầu tháng.

- Ăn tiết canh vào mùng 1 đầu tăng thêm vận đỏ: Tương tự như sôi tiết canh có màu đỏ và được xem là món ăn có ý nghĩa giải xui, vận đen hiệu nghiệm. Ăn tiết canh như đón hồng phước vào nhà trong cả tháng. Tuy nhiên, hiện nay tiết canh là một món ăn không an toàn vệ sinh thực phẩm nên hãy cân nhắc trước khi sử dụng.

- Canh mướp đắng nhồi thịt: Canh khổ qua có phải là món ăn trả lời cho câu hỏi nên ăn gì vào ngày mùng 1 tháng chạp. Theo quan điểm của dân gian thì mướp đắng là món ăn giúp giải vận đen của người miền Nam đầu tháng và cả đầu năm mới. Bởi họ cho rằng tên gọi “ khổ qua” có nghĩa là khổ quá khi ăn có vị đắng nhưng đằng sau là vị ngọt và thanh mát của thịt như ý nghĩa đắng cay qua đi và thu hái về quả ngọt.

Mùng một ăn hoa quả có màu đỏ: Các màu đỏ luôn mang ý nghĩa mang đến vận may mắn đến nhà. Chính vì vậy mà những nên ăn gì ngày mùng 1 đầu tháng chắc chắn không thể bỏ qua các loại hoa quả có màu đỏ như: Dưa hấu, thanh long ruột đỏ, táo đỏ, nho đỏ hay quả doi… Đặc biệt là dưa hấu bởi họ quan niệm rằng dưa hấu có những hạt “cát liti” mà cát theo tiếng Hán Việt có nghĩa là “điều tốt lành” nên vẫn thường ưu tiên lựa chọn sử dụng trong ngày mùng 1.

CÁCH TĂNG VẬN MAY THEO MỆNH NGŨ HÀNH TRONG NGÀY MÙNG 1 THÁNG CHẠP ( THÁNG 12 ÂM LỊCH )

Mùng 1 tháng chạp ( tháng 12 âm lịch ) nên làm gì để may mắn, ngoài việc lựa chọn các món ăn có thể giúp mang lại vận số đỏ và tránh phạm phải những kiêng kỵ trong ngày mùng một và nếu kỹ càng sẽ kiêng đến các ngày đầu tháng (hết mùng 10 âm lịch). Đồng thời, để tăng may mắn thì bạn có thể áp dụng các giải pháp mang theo các món đồ bên mình trong ngày mùng một đầu tháng. Tùy theo tuổi mệnh mà sẽ có những đồ vật mang lại may mắn cho bạn và nên mang theo ngày mùng 1 đầu tháng dưới đây: