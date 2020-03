Mức án dành cho kẻ cầm can xăng đốt nhà người tình vì không chịu nói chuyện

Your browser does not support the video tag.

Ngày 5/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Bùi Sĩ Công (SN 1983), trú xã Nghi Phú, TP.Vinh về tội Giết người. Tại phiên tòa, bị cáo Công cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, Bùi Sĩ Công mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với chị N.T.Tr., trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh và giữa hai người có một đứa con trai chung. Cuối tháng 7/2019, giữa Công và chị Tr. có mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Đến khoảng 12h ngày 30/7/2019, Công tìm đến nhà chị Tr. rồi gọi người phụ nữ này ra khỏi phòng để nói chuyện. Tuy nhiên chị Tr. đã từ chối và đóng cửa ở trong phòng.

Bị cáo Bùi Sĩ Công tại phiên tòa.

Bực tức, Bùi Sĩ Công đã cầm 10 lít xăng được mua trước đó tưới vào khu vực trước cửa ra vào phòng ngủ chị Tr.

Tiếp đó, người đàn ông này bật lửa ga, châm lửa đốt cháy phòng. Trong phòng lúc này ngoài chị Tr. còn có 4 người khác gồm mẹ, 2 đứa con của chị Tr. và một người bạn đang ngủ.

Thực hiện hành vi phạm tội xong, Bùi Sĩ Công bỏ trốn. Chị Tr. cùng 4 người trong phòng được mọi người dập lửa, giải cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chị Tr. được xác định bị bỏng nhẹ và ngạt khí, những người còn lại cũng được chuẩn đoán suy hô hấp, bỏng đường thở do ngạt khí xăng và được xuất viện sau một thời gian điều trị.

Công khai do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã tìm đến gặp mà chị Tr. từ chối. Bức xúc tức thời, bị cáo đã có hành động đốt xăng, nhưng không chủ đích giết người. Tại phiên tòa, chị Tr. không yêu cầu bồi thường dân sự và đứng dậy xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo Công. Tại phiên tòa, nhiều lần người phụ nữ này đã ôm mặt khóc trước những lời khai của Công.

HĐXX nhận định hành vi đổ xăng vào cửa phòng ngủ nhà chị Tr. rồi châm lửa đốt của Bùi Sĩ Công là nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Công biết rõ phòng ngủ chỉ có một cửa ra vào duy nhấtt, trong phòng lúc đó có nhiều người. Việc chị Tr. và 4 người còn lại không chết là ngoài ý muốn của Công.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Bùi Sĩ Công 13 năm tù về tội Giết người.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin