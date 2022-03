Mùa du lịch 2022 hi vọng khởi sắc từ phố biển Cửa Lò

Phố biển Cửa Lò đã chỉnh trang, tạo bộ mặt mới đón mùa du lịch 2022. Ảnh: QĐ

Sáng 22.3, có mặt tại thị xã Cửa Lò, phóng viên ghi nhận công tác chuẩn bị cho mùa du lịch mới. Bộ mặt đô thị phố biển đã được chỉnh trang, nhiều hạng mục đã hoàn thành kịp tiến độ để chuẩn bị khai trương lễ hội du lịch hè 2022.

Với vẻ đẹp hoang sơ và trong lành, phố biển Cửa Lò là điểm du lịch nổi tiếng của Nghệ An. Ảnh: QĐ

Nhiều công trình, hạng mục tạo điểm nhấn đã được hoàn thành, nhằm tạo ra nét mới mẻ cho du khách khi về với phố biển. “Mùa hè là thời điểm hoạt động du lịch sôi động nhất tại Cửa Lò. Năm nay, công tác chỉnh trang đô thị cơ bản đã hoàn tất, mọi hạng mục dự kiến bàn giao trước thời điểm 30.3, để chuẩn bị tốt nhất cho mùa du lịch hè năm nay” – ông Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết.

Sau 2 năm dịch, lượng du khách giảm sút, người làm du lịch khó khăn, thị xã Cửa Lò hi vọng mùa hè năm nay sẽ sôi động trở lại. “Thị xã đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón khách. Hi vọng cùng với việc tỉ lệ bao phủ vaccine được nâng lên và quy định mở cửa trong hoạt động du lịch, năm nay lượng khách về thị xã Cửa Lò sẽ lên đến hàng triệu lượt” – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Văn Phúc nói.

Năm 2022, ngành du lịch Nghệ An quyết tâm đổi mới, chuẩn bị tốt nhất cho mùa du lịch sôi động. Ảnh: QĐ

Theo ông Hoàng Văn Phúc, Cửa Lò đã và đang là điểm đến an toàn, thân thiện. Thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch Cửa Lò, liên kết tour du lịch Cửa Lò - Vinh - Nam Đàn, Cửa Lò - Hà Tĩnh và các điểm du lịch trong nước.

Bên cạnh đó thị xã cũng đẩy mạnh xã hội hóa, tổ chức lễ hội khai trương du lịch biển, biểu diễn nghệ thuật, các giải thi đấu thể dục thể thao, thơ, nhạc, ẩm thực, các lễ hội văn hóa, các hội chợ triển lãm, tổ chức tuần lễ du lịch Nghệ An tại thị xã Cửa Lò...

Cùng với Cửa Lò, Nghệ An có nhiều điểm đến nổi tiếng như quê Bác, miền Tây, đảo chè Thanh Chương và nhiều bãi biển đẹp tại thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu…

Từ ngày 15.3, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép mở cửa đón khách quốc tế thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển bảo đảm an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết năm 2022, ngành du lịch toàn tỉnh phấn đấu đón 3,3 triệu lượt khách, tăng 91% so với năm 2021, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế, tăng 107% so với thực hiện năm 2021.

“Để thực hiện được mục tiêu nói trên, ngành du lịch tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, thuận lợi và sự trải nghiệm trọn vẹn cho khách du lịch khi đến với Nghệ An, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, để Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và có trải nghiệm thú vị” – ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Ngành du lịch Nghệ An quán triệt các doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng dân cư chủ động, sẵn sàng các điều kiện đón khách, có các phương án xử lý tình huống linh hoạt, kịp thời; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình đón khách.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động