Một người tử vong, một người cấp cứu vì sử dụng than củi sưởi ấm

Ngôi nhà xảy ra sự viện ngộ độc khí than ngày 11-1

Theo đó, tối ngày 10-1 do thời tiết lạnh nên hai em Trần Hồng Ph. (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Lê Hóa) cùng em Đinh Thị Thanh H. (13 tuổi, học sinh lớp 7A, trường THCS Lê Hóa) đã dùng than củi sưởi ấm, dẫn đến ngộ độc khí.

Đến sáng 11-1, gia đình phát hiện đã đưa hai em đến bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để cấp cứu nhưng em Trần Hồng Ph. đã tử vong; còn em Đinh Thị Thanh H. đang được tích cực điều trị nhưng tình trạng sức khỏe rất nguy kịch.

Cùng ngày, Bệnh viện Việt Nam - Cuba cho biết, bà N.T.H. 67 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng bị bỏng hơn 90% do đốt than sưởi ấm khiến ngọn lửa cháy vào áo quần. Đến khi dập được ngọn lửa thì bà H. đã bị bỏng nặng và và qua đời ngày 10-1.

Tác giả: MINH PHONG

Nguồn tin: Báo SGGP