Một người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn tử vong

Sáng nay 27-3, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết một công dân của xã này vừa bị rắn hổ mang chúa cắn tử vong.

Con rắn hổ mang bị người dân đánh chết sau khi cắn ông L.V.C.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 26-3, ông L.V.C. (SN 1974, trú tại xóm 2, thôn Hà Cát, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) trong lúc đi lên khu vực rừng tràm cách nhà 2 km để trồng keo thuê thì không may bị 1 con rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5 m cắn vào chân và tay.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tìm mọi cách cứu chữa, nhưng do lượng nọc độc của con rắn phát tán nhanh nên chỉ sau 30 phút, ông C. đã tử vong tại nhà người bạn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông L.V.C rất khó khăn. Là gia đình hộ nghèo của xã, ông C. là lao động chính trong gia đình, 2 con đang còn nhỏ, gia đình làm nghề nông không đủ nuôi con ăn học nên ông phải đi tiền làm thuê đủ nghề để nuôi con.

"Hiện, chính quyền địa phương đang tiến hành tổ chức kêu gọi người dân trong xã quyên góp, hỗ trợ cho gia đình anh C.. Ngoài ra cũng rất mong sự ủng hộ của các nhà hảo tâm đối với gia đình anh C., vì theo thông tin tôi nắm được thì gia đình anh vừa mới vay mượn ngân hàng được tiền hộ nghèo và người thân để xây được ngôi nhà cấp 4 chưa lâu. Giờ anh C. không may bị mất để lại số nợ trên cho vợ, con" - ông Hiệp nói.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động