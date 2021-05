Một lần đi massage từ A-Z, nam thanh niên ngỡ bị lậu, xét nghiệm hé lộ điều bất ngờ

Vừa qua khoa Lâm sàng 3 - BV Da Liễu TP.HCM có tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam đến khám vì nghi ngờ bệnh lậu do quan hệ tình dục không an toàn. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, các bác sĩ BV Da Liễu TP. HCM nhận định bệnh nhân không phải bị lậu mà bị viêm niệu đạo do não mô cầu.

Đây là một trường hợp tương đối đặc biệt bởi vi khuẩn gây bệnh não mô cầu này rất hiếm khi lây nhiễm qua đường niệu sinh dục.

Theo thông tin từ BV Da Liễu TP.HCM, bệnh nhân là nam giới, 23 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai. Thông tin đến bác sĩ, bệnh nhân này cho biết mình có cảm giác nhồn nhột ở đường tiểu và thấy rát buốt khi đi tiểu kèm xuất hiện mủ màu trắng đục vào buổi sáng.

Qua khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết, khoảng hơn 1 tuần trước có đi công tác tại TP.HCM và được đối tác mời đi massage thư giãn sau khi ký hợp đồng.

Tại đây, bệnh nhân đã quan hệ tình dục đường miệng và đường hậu môn với nhân viên nam tại cơ sở massage này. Khoảng 5 ngày sau, bệnh nhân thấy xuất hiện triệu chứng như đã nêu ở trên nên đến bệnh viện để chữa trị.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Thơ – Phó trưởng khoa Lâm sàng 3 – BV Da Liễu TP. HCM cho biết, sau khi lấy dịch niệu đạo của bệnh nhân để nhuộm soi, cấy vi khuẩn kết quả cho thấy song cầu khuẩn gây bệnh giống vi khuẩn bệnh lậu nhưng lại có một vài điểm bất thường.

“Qua xét nghiệm bằng kỹ thuật sinh học phân tử, kết quả cho thấy song cầu trùng trong dịch niệu đạo của bệnh nhân không phải vi khuẩn lậu mà nó là vi khuẩn Neisseria meningitidis gây bệnh não mô cầu. Bệnh nhân được chỉ định điều trị kháng sinh, sau 3 ngày đã hết các triệu chứng và đã khỏi bệnh”, bác sĩ Thơ thông tin.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ, vi khuẩn Neisseria meningitidis gây bệnh não mô cầu là loại song cầu khuẩn gram âm, thường cư trú ở vùng mũi họng gây các bệnh cảnh nhiễm trùng máu, viêm màng não mủ, viêm khớp, viêm màng ngoài tim… Loại vi khuẩn này hiếm khi lây nhiễm qua đường niệu sinh dục.

Tuy nhiên, nam giới khi quan hệ tình dục bằng miệng với bạn tình nhiễm vi khuẩn Neisseria meningitidis trong vòm họng có thể bị lây vi khuẩn qua niệu đạo và khi nhuộm gram dịch tiết niệu đạo, nếu không có đầy đủ trang thiết bị xét nghiệm và bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm thì dễ bị xác định nhầm là vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae – loại vi khuẩn gây bệnh lậu.

Cũng theo bác sĩ Thanh Thơ, thông thường viêm niệu đạo ở nam giới nguyên nhân chủ yếu là do lậu cầu nhưng vài năm trở lại đây thì phát hiện thêm tác nhân mới gây viêm niệu đạo đó là não mô cầu. Các trường hợp này rơi vào nhóm đối tượng là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới nam và có kèm theo đồng nhiễm viêm niệu đạo do Chlamydia và HIV. Vi khuẩn não mô cầu thường cư trú chủ yếu ở hầu họng và thường gây bệnh viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết ít khi gây nhiễm trùng đường sinh dục. Trong trường hợp này, bệnh nhân bị viêm niệu đạo do não mô cầu khả năng do quan hệ tình dục đường miệng gây ra…

Để phòng tránh bệnh, bác sĩ Thanh Thơ khuyến cáo: “Nam giới nói chung, các bạn MSM (nam quan hệ tình dục với nam) cần xây dựng lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, khi quan hệ tình dục cần biết rõ đối tượng và chỉ nên có một bạn tình.

Khi có các biểu hiện như tiểu khó, tiết dịch niệu đạo, thậm chí là dấu hiệu như nhồn nhột, ngứa vùng sinh dục, hậu môn kèm quan hệ tình dục không an toàn trước đó, nên đến bệnh viện để tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục như là HIV, bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh sùi mào gà, bệnh Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma…Nếu phát hiện có bệnh các bác sĩ sẽ tư vấn và điều trị kịp thời tránh những biến chứng đáng tiếc không mong muốn xảy ra”.

