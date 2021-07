Một hộ dân trồng cả trăm cây cần sa trong vườn nhà

Ngày 13-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã tiến hành lập biên bản, nhổ, tịch thu toàn bộ 117 cây cần sa được ông Phạm Văn Chương (SN 1974; ngụ xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành) trồng tại khu vườn phía sau nhà. Số cây cần sa này đã lớn, sắp đến ngày thu hoạch.

Cây cần sa được ông Chương trồng trong vườn nhà mình đã gần tới ngày thu hoạch

Trước đó, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an huyện Thạch Thành và Công an xã Thạch Đồng phát hiện hộ ông Chương trồng rất nhiều cây cần sa cao sắp tới ngày thu hoạch, có chiều cao 1,3 m - 1,9 m.

Quá trình làm việc, bước đầu ông Chương khai nhận mua hạt giống cần sa ở tỉnh Điện Biên mang về gieo trồng.

Số cây cần sa đã được Công an huyện Thạch Thành phát hiện, lập biên bản tịch thu

Hiện Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành tịch thu số cần sa trên, lập biên bản để xử lý vụ việc theo quy định.

Cần sa là một loại ma túy lấy từ cây dầu gai có tên là Cannabis Sativa. Chất hóa học có tác dụng mạnh trong cây cần sa được gọi là THC (Delta 9 tetrahydrocannobinol). THC gây ảnh hưởng đến tính khí và sự nhận thức của người sử dụng. THC vào máu qua thành phổi (nếu hút), hoặc qua màng bao tử và ruột non (nếu ăn). Máu chuyển THC lên não và tạo cảm giác "phê". Cần sa được xếp vào loại ức chế giảm trì thần kinh và gây ảo giá.

