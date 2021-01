Một công an xã bị kẻ chém bạn đâm trọng thương khi đến hiện trường

Sau khi xuống giải quyết vụ chém người gây thương tích, một công an viên xã Quảng Yên bị đối tượng cầm kéo đam trúng bụng phải khâu 2 mũi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Ngày 4/1, thông tin từ UBND xã Quảng Yên (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một công an viên của xã bị nam thanh niên cầm kéo đâm trúng bụng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 2/1, ở thôn Cổ Duệ xảy một vụ chém người gây thương tích. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Thắng (SN 1982), người gây án là Lê Văn Đức (SN 1999), cả hai đều là người cùng thôn. Ngay sau khi nhận được thông tin, anh Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Công an xã Quảng Yên và anh Vũ Tiến Hưng - Công an viên nhanh chóng xuống hiện trường để xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, anh Vũ Tiến Hưng bất ngờ bị Lê Văn Đức lấy một chiếc kéo đâm vào bụng rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Hưng và nạn nhân Bùi Văn Thắng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

"Qua nắm bắt, nhóm bạn của Đức rủ nhau về ăn Tết Dương lịch, khi uống rượu say do mâu thuẫn, Đức cầm dao chém Thắng bị thương. Khi nhận được tin báo, Công an chính quy của xã đến hiện trường đề nghị người thân đưa Thắng đi cấp cứu, đồng thời yêu cầu Đức về trụ sở Công an xã làm việc.

Tuy nhiên, Đức cố tình chống đối và bất ngờ rút kéo thủ sẵn trong túi quần đâm vào bụng đồng chí Hưng, khiến đồng chí Hưng phải khâu 2 mũi.

Đối tượng Đức bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ ngay trong chiều 2/1. Được biết, Đức là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù được một năm nay", ông Lê Quang Kỳ - Chủ tịch UBND xã Quảng Yên thông tin.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông