Miền Bắc đón đợt mưa lớn vào 27-28 Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 27-28 Tết (8-9/2), trên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ xuất hiện một vùng hội tụ gió trên mực 5.000m. Do tác động của vùng hội tụ gió này, các tỉnh Bắc bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng tại Tây Bắc bộ, ngày trong đêm 26, ngày 27 Tết xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn này nên trời chuyển rét cả ngày ở miền Bắc trong 27-28 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc trên 21 độ.

Tuy nhiên, khoảng 29-30 Tết, miền Bắc không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Ngày mùng 1- 2 Tết, miền Bắc phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Từ mồng 3 - 5 Tết, trời ít mưa, trưa chiều nắng ấm.

Trước khi đón đợt mưa lớn vào 27-28 Tết, từ nay đến 26 Tết, các tỉnh miền Bắc ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khi thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ nhiều biến động, các khu vực khác trên cả nước đón Tết Tân Sửu trong thời tiết khá đẹp. Tại các địa phương từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ nay đến mùng 2 Tết có mưa rào cục bộ, trong đó các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi se lạnh vào đêm và sáng.

Tây Nguyên từ nay đến mồng 5 Tết duy trì thời tiết ổn định. Nam bộ gồm cả TPHCM từ nay đến mồng 2 Tết sẽ có mưa rào cục bộ vào đêm, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền phong