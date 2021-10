Mệt mỏi sau khi từ Bình Dương về, hai vợ chồng dương tính SARS-CoV-2

Tối 10-10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10-10), tỉnh Nghệ An ghi nhận 12 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 8 địa phương.

Những ngày gần đây có hàng ngàn người từ miền Nam về quê Nghệ An.

Cụ thể huyện Nghĩa Đàn: 2, TP Vinh: 2, huyện Diễn Châu: 2, huyện Yên Thành: 2, huyện Quỳ Hợp: 1, huyện Con Cuông: 1, thị xã Cửa Lò: 1 và huyện Nghi Lộc: 1. Trong 12 ca dương tính SARS-CoV-2 có 11 bệnh nhân từ phía Nam về quê, 1 bệnh nhân là F1 đã được cách ly từ trước.

Trong các ca từ các tỉnh phía Nam về quê, có trường hợp anh T.V.L. (SN 1991, trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) dương tính SARS-CoV-2 khi đã tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19. Ngày 9-10, anh L. về đến chốt cầu Bến Thủy, tỉnh Nghệ An, do có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi nên được lực lượng chức năng đưa ngay vào Bệnh viện đa khoa TP Vinh và test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, anh L. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, ngày 10-10 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Chị L.T.L. (SN 1992, trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi cùng chồng là anh T.V.L. từ Bình Dương về quê, khi đến chốt Bến Thủy, được đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Vinh và test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, chị L. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, ngày 10-10 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, từ đầu dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ Anđã ghi nhận 1.922 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.806 người, số bệnh nhân tử vong: 19 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị: 97 người.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động