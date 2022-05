Mercedes S560 Maybach tông hàng loạt xe máy trong hầm chung cư 6th Element

Hiện trường vụ tai nạn.

Rạng sáng cùng ngày, tại hầm gửi xe khu chung cư 6th Element, phường Xuân La, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi chiếc xe ô tô Mercedes S560 Maybach tông vào hàng loạt xe máy và khiến một người bị thương.

Theo một số nhân chứng, chiếc Mercedes S560 Maybach mang BKS ở TP Hồ Chí Minh đi hướng từ hầm gửi xe của toà chung cư ra ngoài thì mất lái, tông vào hàng loạt xe máy. Chiếc xe sau đó không dừng lại mà tiếp tục tông thẳng vào chốt bảo vệ.

Xác nhận thông tin trên, chỉ huy Công an phường Xuân La cho biết, vụ việc hy hữu đã khiến một người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Xuân La nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ xác minh, làm rõ.

Tác giả: Q. Trường

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân