Mẹo giảm cân tại nhà mà không cần phải đi tập trong mùa dịch

Ăn trái cây màu đỏ

Theo Eat This, Not That, những loại trái cây có màu đỏ như nho đỏ, quả mâm xôi... có công dụng thúc đẩy quá trình giảm cân.

Những loại quả này có hàm lượng các chất chống ô xy hóa cao. Đặc biệt trong các loại trái cây màu đỏ còn chứa chất anthocyanin làm nên màu đỏ đặc trưng.

Chất anthocyanin có thể làm giảm hoạt động của các gien chịu trách nhiệm lưu trữ chất béo. Do đó, việc tiêu thụ những loại trái cây này sẽ giúp giảm cân hiệu quả.

Bên cạnh đó, dưa hấu là một trong số các loại mang lại hiệu quả vượt trội giúp giảm cân và tiêu mỡ bụng.

Một nghiên cứu của Đại học Kentucky (Mỹ) phát hiện ăn dưa hấu có thể giúp giảm tích tụ mỡ thừa. Nếu bạn đói và muốn ăn nhẹ thì hãy chọn dưa hấu thay vì ăn bánh mì trắng hay khoai tây chiên.

Dầu cá

Dầu cá được biết đến là một trong những chất dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể. Dầu cá chứa axít béo omega-3 được trích xuất từ cá ngừ, cá hồi, cá thu và cá mòi.

Thực phẩm này có thể giúp giảm chất béo trung tính trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Dầu cá còn giúp hỗ trợ giảm cân nhờ tạo cảm giác no cho người uống.

Thường xuyên mặc đồ jean

Một nghiên cứu của Đại học Wisconsin (Mỹ) phát hiện những người mặc quần jeans đi làm thường đi bộ nhiều hơn 500 bước/ngày, tương đương hơn 400 mét, so với những người mặc vest hay quần áo văn phòng đi làm.

Nguyên nhân là do mặc quần jeans giúp cơ thể linh hoạt, thoải mái hơn, cho phép người mặc dễ dàng di chuyển. Đi bộ nhiều hơn sẽ giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn, nhờ đó tác động tích cực đến cân nặng và mỡ bụng.

Tác giả: HẠ MÂY

Nguồn tin: Báo Lao Động