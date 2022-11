Mê phim "đen", người đàn ông giở trò đồi bại với 3 bé gái

Ngày 14-11, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Hòa (SN 1976, trú tại An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Lê Đình Hòa khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, vào tối 7-11, Công an huyện Nam Sách nhận được báo cáo của Công an xã Nam Chính về việc vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một bé gái sinh năm 2011 ở xã Nam Chính đang đi trên đường thì bị một người đàn ông tầm ngoài 40 tuổi đi xe máy chặn lại với lý do cháu nhặt được tiền. Người đàn ông này đòi khám người rồi sờ vào bộ phận sinh dục của cháu.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan tới trẻ em, Công an huyện Nam Sách đã phối hợp với Công an xã Nam Chính tích cực rà soát, tổ chức điều tra các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Đến chiều 8-11, lực lượng công an xác định được đối tượng nghi vấn là Lê Đình Hòa.

Qua điều tra, Công an huyện Nam Sách còn làm rõ trước đó, vào chiều 2-11, tại đường qua cánh đồng thôn Hoàng Dương (xã An Lâm, huyện Nam Sách), Lê Đình Hòa còn có 2 lần thực hiện hành vi chặn 2 cháu gái cùng sinh năm 2012 ở xã An Lâm và thực hiện hành vi như trên.

Lê Đình Hòa khai nhận mặc dù đã có gia đình nhưng do không có công ăn việc làm nên thường xuyên vào các trang mạng xem phim kích dục dẫn đến không làm chủ được bản thân và đã chặn đường các bé gái giở trò đồi bại.

