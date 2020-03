Mẹ Nghệ An đẻ rơi con ngay tại phòng trọ, chồng vừa khóc run người vừa đỡ đẻ

Sau 2 tháng 15 ngày trải qua cuộc “vượt cạn” đặc biệt tại chính căn nhà trọ của mình, giờ đây chị Lê Thị Ngọc ở Thanh Chương, Nghệ An vẫn chưa hết sợ hãi mỗi khi nhớ lại cảm giác đau đẻ “chớp nhoáng” và biến anh xã thành bà đỡ đẻ.

Chị Ngọc kết hôn sau 3 năm làm bạn và yêu anh chàng cùng lớp.

Hoảng loạn khi phát hiện mang bầu lần 2

Chị Ngọc và ông xã quen nhau năm 2013 khi cả hai cùng là sinh viên trường Đại học y khoa Vinh (Nghệ An). Sau 3 năm từ bạn thân thành người yêu, cặp đôi trẻ sớm đi đến kết hôn vào năm 2016.

Lập gia đình khi mới tròn 20 tuổi, để có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc làm mẹ, mãi 2 năm sau đó chị mới sinh con trai đầu lòng. 9X kể: “Ngày đó vì đang còn trẻ lại chưa xin được việc nên vợ chồng mình phải đi làm thuê ở miền nam đến năm sinh bé đầu mới quyết định về quê làm”.

Đến năm 2019 khi kinh tế còn chưa ổn định thì chị Ngọc phát hiện mang bầu bé thứ hai được hơn 4 tháng, còn con trai cả khi đó mới hơn 1 tuổi.

Nhớ lại cảm giác khi biết mình có thai lần hai, chị nói: “Khi đó mình rất hoảng loạn vì lo nếu sinh nữa sẽ không đủ kinh tế để lo cho con, bản thân sức khỏe mình cũng yếu nên sợ sẽ không chăm được 2 bé một lúc, bé đầu thì vẫn còn quá nhỏ. Về phía chồng mình thì lại rất vui mừng và không ngừng động viên vợ cố gắng”.

Khi con đầu mới hơn 1 tuổi chị bất ngờ phát hiện mang thai em bé thứ hai.

Làm mẹ ở độ tuổi còn khá trẻ, vừa mang bầu nặng nề vừa phải chăm em bé mới hơn 1 tuổi song chị Ngọc có được một người chồng lý tưởng. Nói về người đàn ông tri kỷ của cuộc đời mình, chị cho biết, anh xã là người rất tuyệt vời, không rượu chè, thuốc lá, không tụ tập bạn bè mà chỉ biết đi làm rồi về nhà với vợ con.

Thời gian chị mang thai anh luôn miệng hỏi vợ muốn ăn gì, không quên mua đủ những thứ các bà bầu khác vẫn thường tẩm bổ để đem về cho vợ ăn, song vì kén ăn nên mẹ bầu vẫn gầy nhom, may mắn thai kỳ chị trôi qua khá suôn sẻ khi cả mẹ và bé không gặp phải bất thường nào.

Chồng vừa khóc vừa đỡ đẻ cho vợ ngay tại phòng trọ

Kể về lần sinh con đáng nhớ của mình, chị Ngọc cho biết, khi đó chị đang mang thai ở tuần 34 vì là dịp gần Tết nên hai mẹ con vẫn tham gia buổi liên hoan tất niên cùng công ty của chồng. Buổi sáng hôm sau khi chồng và con vẫn đang say giấc ngủ thì chị thấy xuất hiện cơn đau bụng âm ỉ, cảm nhận rõ những bất thường trong cơn gò nên chị lay chồng dậy để đưa đến bệnh viện, nhưng vì còn tận 1 tháng mới tới ngày dự sinh nên anh chồng an ủi vợ không nên quá lo lắng.

9X chia sẻ: “Khi cơn gò mỗi lúc một nhiều, mình bảo chồng dậy xếp đồ, nhấc điện thoại gọi cho gia đình ở quê nhưng không ai nghe máy mình hốt hoảng chạy sang gọi chị hàng xóm kêu: “Chị Hoài ơi, em đau đẻ rồi”. Biết mình mới bầu 8 tháng nên chị cũng nói: “Chưa đẻ được đâu, về nằm đi rồi 8 giờ chị qua đưa đi khám””

Bé gái thứ hai đến với gia đình khi bố mẹ chưa có kế hoạch sinh thêm.

Nghe lời chị hàng xóm mẹ bầu quay trở về phòng, vừa về đến phòng chị đau đến mức không chịu được nên đã bật khóc, khi đó chồng và con chị mới bật dậy khỏi giường. Chứng kiến mẹ bò lê la dưới nền nhà, cậu con trai 1 tuổi nghĩ mẹ đang làm trò cho mình cười nên thích trí đứng vỗ tay còn anh chồng cuống quýt xếp đồ và đi luộc bình sữa.

Cơn chuyển dạ diễn ra khoảng 15 phút chị van xin chồng cho đẻ luôn tại chỗ hoặc không phải tới bệnh viện thật nhanh. Anh chồng tức tốc chạy đi lấy xe máy để chở vợ đi viện, tuy nhiên lúc này em bé đã lộ đầu ra cổ tử cung của mẹ.

“Lúc đó em chỉ biết nằm khóc thôi, bé đầu nhà mình thấy mẹ khóc cũng khóc theo, chồng thì cuống cuồng rồi khóc đến run người, cả nhà cùng khóc. Mình nói: “Chồng cho em đẻ đi, không nhịn được nữa đâu” nhưng anh ấy cứ hô “Vợ khép chân lại, không được rặn đâu đấy”. Thấy vợ không chịu được nữa nên anh xã nói chị hàng xóm đưa cho chiếc khăn màn và đỡ luôn tại nhà.

Chỉ rặn đúng một hơi là đầu em bé ra, may mắn không có chút máu me nào vì em bé nhỏ lại vẫn còn trong bọc ối, đến khi ra ngoài con mới vỡ bọc đó chui ra. Song vì hốt hoảng quá nên chồng mình không thể cảm nhận được gì, rõ ràng mình vẫn nghe thấy tiếng con khóc mà anh ấy vừa lau chùi cho con vừa kêu, “Em bé không khóc”, “Nó tím này” – mẹ Nghệ An kể lại hành trình “lâm bồn” đáng nhớ.

Ngay sau đó, mẹ và bé được chuyển lên xe cấp cứu tới bệnh viện trong tình trạng em bé vẫn nguyên dây rốn, nhau thai trong bụng mẹ vẫn chưa được lấy ra ngoài.

Giờ đây tổ ấm nhỏ của gia đình chị Ngọc tràn ngập tiếng cười vì có thêm em bé.

Đến bệnh viện mọi người chứng kiến đều phải trầm trồ khi biết chính chồng đỡ đẻ cho vợ khi không kịp đến bệnh viện. Mẹ và bé nhanh chóng được đẩy lên băng ca tới khoa sản để làm các thủ tục sau sinh. Con được sinh ra một cách khá đặc biệt, dù chưa đủ tháng nhưng may mắn vẫn đạt mốc 2kg, phản xạ tốt và không phải nằm lồng ấp.

Vậy là cuộc “vượt cạn” của chỉ Ngọc diễn ra chỉ vỏn vẹn 25 phút, mọi thứ diễn ra trong “chớp nhoáng”, đến bản thân chị giờ đây nhìn lại vẫn nghĩ như đang nằm mơ, chị không nghĩ mọi chuyện lại xảy đến quá nhanh như vậy.

Sau sinh chị gặp không ít vất vả khi một lúc chăm 2 em bé, tuy nhiên, nhờ chồng ở bên động viên, chăm sóc kỹ lưỡng từ vệ sinh cơ thể, tắm rửa đến thức đêm chăm con khiến chị cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Từ chính cuộc “vượt cạn” đặc biệt của mình, chị Ngọc muốn nhắn nhủ tới các mẹ đang và sắp mang bầu, hãy chuẩn bị cho mình sức khỏe tốt nhất để có thể cùng con cán đích thành công. Vào những tháng cuối khi thấy xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường hãy đi bệnh viện kiểm tra, tránh để xảy ra việc đẻ rơi con tại nhà, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể làm ảnh hưởng tới mẹ và em bé.

Tác giả: Lê Phương

Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn