Máy bay đầu tiên do Trung Quốc sản xuất được cấp phép

Tân Hoa xã cho biết việc công bố chứng nhận C919 của COMAC được thực hiện tại Bắc Kinh ngày 30/9, với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác của Chính phủ Trung Quốc.

Thông tin chính thức được đưa ra một ngày sau khi các bức ảnh của buổi lễ chứng nhận xuất hiện trên mạng xã hội. Ông Tập nói rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu đối với C919, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc đang tìm kiếm nhiều đột phá hơn trong sản xuất thiết bị cao cấp.

Sự kiện này đánh dấu 14 năm nghiên cứu, phát triển mẫu máy bay để cạnh tranh với Boeing, Airbus của Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng mở đường để COMAC bắt đầu giao hàng cho các hãng hàng không.

Trung Quốc và COMAC đang muốn phá vỡ sự thống trị của Boeing và Airbus trong lĩnh vực sản xuất máy bay phản lực thương mại. Tuy nhiên, không rõ khi nào, C919 sẽ là mối đe dọa. Hiện, nó không thu hút được nhiều sự quan tâm ở nước ngoài và các hãng hàng không của quốc gia này vẫn ưu tiên Airbus và Boeing làm đầu tàu cho đội bay của họ.

Đã 14 năm kể từ khi COMAC bắt đầu phát triển C919, sử dụng các nhà cung cấp nước ngoài bao gồm General Electric Co., Honeywell International Inc. và về động cơ, CFM International Inc. - một liên doanh giữa GE và Safran SA của Pháp.

COMAC cho biết họ đã có 815 đơn đặt hàng từ 28 khách hàng Trung Quốc cho chiếc C919, mặc dù phần lớn chưa được xác nhận thực hư.

Các hãng hàng không lớn tại Trung Quốc là China Eastern, Air China và China Southern Airlines và Hainan Airlines có 2.241 máy bay thân hẹp của Boeing và Airbus và ít nhất 546 chiếc đang được đặt hàng.

Hiện tại, máy bay sẽ chỉ được phép bay trong lãnh thổ Trung Quốc cho đến khi nó được các cơ quan quản lý nước ngoài chứng nhận. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) từ chối bình luận. Thông thường, FAA sẽ xem xét thiết kế máy bay phản lực của một quốc gia khác để chứng nhận nó được sử dụng ở Mỹ. Không rõ điều đó sẽ diễn ra như thế nào trong trường hợp này với căng thẳng hiện tại giữa 2 nước và Trung Quốc cũng chưa tích cực cho Boeing 737 Max bay trở lại.

Một phát ngôn viên của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu cho biết EASA đã làm việc với COMAC và cơ quan quản lý Trung Quốc trong vài năm nhưng không thể bình luận về ngày xác thực sẽ cấp chứng nhận cho C919.

COMAC là một công ty nhà nước được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu cụ thể là sản xuất máy bay chở khách thương mại đầu tiên của Trung Quốc. C919 có từ 158 đến 168 chỗ ngồi, tùy thuộc vào cấu hình và có tầm bay tối đa khoảng 3.450 dặm (5.555 km).

Truyền thông Trung Quốc mô tả chuyến bay đầu tiên của C919 là "hiện thân hoàn hảo của giấc mơ Trung Quốc".

